Медики у Лимані отримали "швидкі" від "Сталевого фронту"

Група "Метінвест" закупила та доправила медикам у Лимані три автомобілі швидкої допомоги. Допомога надається в рамках програми "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Швидкі" привезли з Європи й передали лиманському Центру первинної медико-санітарної допомоги. Їхня загальна вартість, враховуючи доставку та ремонт - 2 млн грн.

"Лиман - прифронтове місто, там ситуація дуже складна, тому "Сталевий фронт Ріната Ахметова" не став осторонь - ми отримали чергову заявку і одразу відгукнулись. Звичайно, ми допомагаємо не тільки військовим, а й людям, які опинилися в скрутній ситуації в зонах бойових дій. Ці швидкі прийшли з Європи, ми їх відремонтували, привели до нормального стану, заправили, і тепер віддаємо", - заявив керівник проектного офісу групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, нещодавно компанія у межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова привезла з Італії 30 машин швидкої допомоги для ЗСУ.

Компанія налагодила системне постачання на фронт обладнання, частину з якого закуповує за кордоном. Загалом Рінат Ахметов спрямував на допомогу воєнним і цивільним українцям понад 5 млрд грн.