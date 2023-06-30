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Медики в Лимане получили "скорые" от "Стального фронта"

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Пятница 30 июня 2023 12:48
Медики в Лимане получили "скорые" от "Стального фронта" Фото: медики в Лимане получили "скорые" от "Стального фронта" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Группа "Метинвест" закупила и доставила медикам в Лимане три автомобиля скорой помощи. Помощь оказывается в рамках программы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Скорые" привезли из Европы и передали лиманскому Центру первичной медико-санитарной помощи. Их общая стоимость, учитывая доставку и ремонт - 2 млн грн.

"Лиман - прифронтовый город, там ситуация очень сложная, поэтому "Стальной фронт Рината Ахметова" не стал в стороне - мы получили очередную заявку и сразу откликнулись. Конечно, мы помогаем не только военным, но и людям, оказавшимся в затруднительной ситуации в боевых зонах" действий. Эти скорые пришли из Европы, мы их отремонтировали, привели в нормальное состояние, заправили, и теперь отдаем", - заявил руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, что недавно компания в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова привезла из Италии 30 машин скорой помощи для ВСУ.

Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. В общей сложности Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 5 млрд грн.

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