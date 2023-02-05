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Медики дістали з тіло пораненого захисника бойову частину гранати ВОГ

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Україна, Неділя 05 лютого 2023 11:46
Медики дістали з тіло пораненого захисника бойову частину гранати ВОГ Фото: медики дістали з тіла захисника гранату ВОГ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські медики успішно дістали з тіла пораненого захисника бойову частину гранати ВОГ, чим врятували йому життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

"При огляді лікарем-хірургом у хворого було виявлено бойову частину гранати типу ВОГ, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта. Хірургом було прийнято негайне рішення про оперативне втручання", - йдеться у повідомленні.

Медики за декілька хвилин витягнули бойову частину гранати з тіла бійця, а після передали її саперам. Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.

Медики дістали з тіло пораненого захисника бойову частину гранати ВОГ

Фото: медики дістали з тіла захисника гранату ВОГ (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

Нагадаємо, у січні українські медики видалили з тіла пораненого військового гранату ВОГ, яка не розірвалася.

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