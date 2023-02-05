Медики достали из тела раненого защитника боевую часть гранаты ВОГ

Украинские медики успешно извлекли из тела раненого защитника боевую часть гранаты ВОГ, чем спасли ему жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"При осмотре врачом-хирургом у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве", - говорится в сообщении.

Медики через несколько минут вытащили боевую часть гранаты из тела бойца, а после передали ее саперам. В ближайшее время пациента эвакуируют для последующей реабилитации и выздоровления.

Фото: медики достали из тела защитника гранату ВОГ (facebook.com/Ukrmilitarymedic)