Медики достали из тела раненого защитника боевую часть гранаты ВОГ
Украинские медики успешно извлекли из тела раненого защитника боевую часть гранаты ВОГ, чем спасли ему жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"При осмотре врачом-хирургом у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве", - говорится в сообщении.
Медики через несколько минут вытащили боевую часть гранаты из тела бойца, а после передали ее саперам. В ближайшее время пациента эвакуируют для последующей реабилитации и выздоровления.
Фото: медики достали из тела защитника гранату ВОГ (facebook.com/Ukrmilitarymedic)
Напомним, в январе украинские медики удалили из тела раненого военного гранату ВОГ, которая не разорвалась.
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