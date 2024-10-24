Медики дали 5 порад для профілактики головного болю

Напевно, кожного з нас в той чи інший час турбували головні болі. Нерідко це списують на магнітні бурі, чи зміну погоди за вікном, однак інколи причини можуть ховатись і всередині організму.

Докладніше про те, як попередити головний біль, щоб не довелось приймати ліки, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Не рідко стається таке, що при відчутті головного болю, це не сприймається як серйозний розлад. Однак головні болі є одними з найбільш поширених розладів нервової системи.

За оцінками медиків, протягом останнього року, майже половина дорослих людей відчували головний біль, щонайменше, один раз.

Зауважимо, що найпоширенішим є головний біль напруги.

Про епізодичні напади такого болю повідомляють до 70 % людей. Його механізм може бути пов’язаний зі стресом або скелетно-м’язовими проблемами шиї.

Водночас лікарі виділяють ще кілька видів первинного головного болю.

Фото: види головного болю (instagram.com/progress__platform)

Види головного болю

Чим відрізняються і про що говорять:

Тензіонні (що не мають явної причини). Виникають рідко, сприймаються, як дедалі більший наростаючий тиск в області чола і очей. Тривалість - від півгодини до декількох днів.

Пульсуючі (кластерні). Локалізуються в районі одного ока, носять гострий характер, супроводжуються сльозотечею, почервонінням очних яблук. Виникають періодично, через рівні проміжки часу. Причини - невідомі.

Мігрень . Біль різного ступеня інтенсивності в одній половині голови, що супроводжуються нудотою, запамороченням, світлобоязню. Приступу часто передує аура (зорова аномалія).

Скроневий артеріїт (запалення стінок судин голови). Сильні болі в скроні, підвищення температури, біль, що віддає в плече і шию. Причина - алкоголізм, травми голови, тривалий безконтрольний прийом ліків.

Підвищення внутрішньочерепного тиску . Наростаючий біль з порушенням мови, зору, слуху, координації руху, можлива втрата свідомості. Одна з поширених причин - травми голови.

Пухлина мозку. Має характерні ознаки: ранковий головний біль з блювотою, судомами, непритомністю і поступовим погіршенням загального самопочуття.

"Самоаналіз допоможе визначити тип болю, що полегшить постановку діагнозу при зверненні до лікаря", - зауважили спеціалісти медичного онлайн-хабу.

Медики зауважили, що низькі показники звернення по медичну допомогу вказують на те, що багато людей, які страждають від головного болю, не знають про існування ефективного лікування. За їх оцінками, 50 % людей із головними болями займаються самолікуванням.

Причини появи головного болю напруги

Попри назву, патологія не завжди пов'язана з розумовою чи фізичною перенапругою. Причиною також може виступати:

атипова депресія прихованого типу, при якій є багато скарг на порушення самопочуття;

перенапруження м'язів шиї й плечового пояса, яка зазвичай спостерігається в офісних працівників, людей, які багато часу проводять за кермом, студентів, школярів.

Неправильна посадка, порушення постави, сидяча робота призводять до спазмів судин, що викликає тривалі головні болі напруги, якщо ж пацієнт перебуває в незручній позі (наприклад, при роботі з дрібними деталями) і діяльність супроводжується напругою очей, болі часто посилюються.

Погіршують стан тривалий прийом лікарських препаратів, снодійного і вживання алкоголю. Окремі категорії пацієнтів відзначають головні болі при зміні погоди, сильному вітрі, в жарку погоду, при знаходженні в задушливому приміщенні.

Що можна зробити, аби уникнути головного болю

Уникайте тригерів головного болю

Ведіть щоденник, щоби визначити, що саме викликає у вас головний біль, та уникнути його. Записуйте детальну інформацію щоразу як у вас болить голова, наприклад, коли біль почався, чим ви в той час займалися і як довго він тривав.

Висипайтеся й дотримуйтесь режиму сну

У середньому дорослій людині потрібно від семи до восьми годин сну на добу. Краще лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня. Поговоріть зі своїм лікарем, якщо у вас є порушення сну, наприклад, хропіння.

Не пропускайте прийоми їжі

Біль від голоду спричиняє низький рівень глюкози в крові й напруження м’язів. Їжте здорову їжу приблизно в один і той же час щодня. Схудніть, якщо ви маєте надмірну вагу.

Пийте щодня достатньо води

Навіть легке зневоднення може викликати проблеми. Обмежте вживання алкогольних напоїв і з вмістом кофеїну, оскільки вони можуть зневоднювати.

Майте регулярну фізичну активність

Регулярна помірна фізична активність може поліпшити ваш загальний стан, знизити стрес і позбавити від головного болю. Виберіть заняття, які вам подобаються, наприклад, ходьбу, плавання або їзду на велосипеді. Щоб уникнути травм, починайте поступово.

Менше стресуйте

Стрес - частий тригер хронічного головного болю. Будьте організовані. Спростіть свій графік. Плануйте заздалегідь. Залишайтеся позитивними. Спробуйте методи зняття стресу, як йога або медитація.

Зменшіть кількість кофеїну

Хоча деякі ліки проти головного болю містять кофеїн, бо він може бути корисним для його зменшення, проте він також може біль посилити. Постарайтеся мінімізувати кількість кофеїну або виключити його зі свого раціону.

Киньте курити

Нікотин, запах сигаретного диму й пасивне куріння - усе це тригери мігрені і кластерного головного болю. Кожна година, день, місяць та рік без сигарет - крок до покращення здоров’я.

Відмовтеся від алкоголю

Адже він може стати причиною вашого головного болю в прямому й переносному сенсі. Нагадуємо, що безпечної дози алкоголю не існує.