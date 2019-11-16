Медик рассказал о состоянии раненных в Балаклее военных

В Харьков после взрывов в Балаклее в больницы были доставлены трое военных, один в удовлетворительном состоянии, а двое - в тяжелом. Об этом сообщил дежурный врач Военно-медицинского клинического центра Северного региона Владимир Юрьев, передает РБК-Украина со ссылкой на "Военное телевидение".

По его словам, саперы получили ожоги и осколочные ранения.

"15 ноября в город Харьков были доставлены трое военных с места происшествия в городе Балаклея. Один из военнослужащих был доставлен в удовлетворительном состоянии в ВМКЦ Северного региона, двое военнослужащих были направлены и оставлены на предыдущее лечение в больнице скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова. Состояние их расценивается пока как тяжелое", - сообщил медик.

Кроме того, один из военных, который находится в удовлетворительном состоянии, получил ушиб левого локтевого сустава.

Один из военных находится в стабильно тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями брюшной стенки и термической ожогом обеих нижних конечностей, а другой, по предварительным данным, получил термический ожог конечностей и лица до 20% общей площади тела.

Напомним, ранее командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский заявил, что в настоящее время военный арсенал в городе Балаклея Харьковской области не представляет угрозы для местных жителей.