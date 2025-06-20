В медичній лабораторії ДІЛА розповіли, як впроваджують сталий розвиток

Для медичної лабораторії ДІЛА сталий розвиток став органічним продовженням цінностей компанії та відповіддю на виклики часу, особливо в контексті сьогодення після початку повномасштабного вторгнення.

"Цей період став для компанії точкою перегляду багатьох стратегічних підходів - як у бізнесі загалом, так і в питаннях цінностей, бренду, взаємодії з клієнтами та співробітниками. Ми впевнились, що контекст життя змінився кардинально - суспільство стало більш чутливим, відповідальним і згуртованим", - розповідає Марина Левченко, директорка з бренду та репутації медичної лабораторії ДІЛА.

У відповідь на це в компанії оновили бренд-стратегію переосмислили напрями КСВ і глибоко проаналізували потреби суспільства, ринку, стейкхолдерів. Так сформувались нові пріоритети: безбар’єрність, підтримка військових і цивільних, розвиток культури донорства.

Партнерства задля великої справи

У напрямку екологічної відповідальності в ДІЛА впровадили безпаперове оформлення результатів досліджень. Такий крок переслідував одразу кілька цілей: діджиталізацію обслуговування, а також оптимізацію витрат. З моменту запуску проєкту частка клієнтів, які обирають цифровий підпис, стабільно зростає: на початку впровадження у листопаді 2024 року вона становила 41,8%, а вже на початку цього року - 61%.

Щодо соціальної відповідальності компанія активно підтримує партнерства з благодійними організаціями і фондами. У травні 2025 року ДІЛА підписала меморандум про партнерство з БФ Сергія Притули щодо забезпечення потреб на закупівлю медичних турнікетів.

Також з 2024 року ДІЛА є партнером центру Superhumans з лабораторної діагностики. Компанія вже надала допомоги на суму 13,1 млн грн, що дало змогу провести понад 48 тис медичних досліджень для пацієнтів центру. Окрім того, лабораторія підтримує найбільші госпіталі країни, забезпечуючи необхідними дослідженнями військовослужбовців; надає адресну допомогу захисникам та знижки на дослідження по всій мережі для військових. Загалом за перші п’ять місяців 2025 року компанія спрямувала понад 34 млн грн на підтримку потреб військових і цивільних.

У напрямку корпоративного управління в ДІЛА триває проєкт з безбар’єрності: 186 відділень уже отримали висновки доступності, нові відділення адаптуються до нових стандартів, а співробітники проходять тренінги з коректної взаємодії. Крім того, у минулому році компанія започаткувала нову традицію - донорство крові. З початку 2025 року вже провели дві відкриті донації, результатом яких є 60 донорів, 27 літрів крові та потенційно 180 врятованих життів.

Як сталий підхід впливає на бізнес: витрати, ефективність, команду, клієнтів

Сталий підхід у лабораторній діагностиці означає:

Інвестиції в сучасне обладнання та автоматизицію - зменшується кількість помилок, прискорюються процеси та знижується потреба в повторних дослідженнях - а отже, оптимізуються витрати.

- зменшується кількість помилок, прискорюються процеси та знижується потреба в повторних дослідженнях - а отже, оптимізуються витрати. Уніфікація процесів - стандартизація та чіткі протоколи по всій мережі знижують витрати часу й ресурсів, а також підвищують якість результатів.

- стандартизація та чіткі протоколи по всій мережі знижують витрати часу й ресурсів, а також підвищують якість результатів. Ефективна логістика . ДІЛА має централізовані логістичні хаби, завдяки яким оптимізує маршрути, скорочує витрати на пальне, зберігає якість біоматеріалу.

. ДІЛА має централізовані логістичні хаби, завдяки яким оптимізує маршрути, скорочує витрати на пальне, зберігає якість біоматеріалу. Цифровізація. Перехід на електронні сервіси, онлайн-результати та автоматизовану взаємодію з лікарями зменшує адміністративні витрати й прискорює обслуговування клієнтів.

Крім того, це впливає і на підбір команди, її розуміння стратегії та ефективність. В ДІЛА є бігова спільнота, яка постійно росте. Що цікаво, більша частина бігунів – це і є співробітники-донори крові, а всі забіги благодійні. Це ще більше підкреслює, що співробітникам важлива соціальна відповідальність компанії. І чим вона більше, тим більше підтримки бізнес отримує від своїх співробітників. Наглядним є рівень eNPS - за перший квартал 2025 року він становить 56% по компанії, а плинність кадрів 2,4%.

У 2025 році ДІЛА планує масштабувати існуючі проєкти через розширення партнерств, посилення внутрішньої культури відповідальності та проведення дотичних заходів, ініціатив.