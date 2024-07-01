"Медичні" штрафи. У яких випадках хворих можуть притягнути до відповідальності

Українське законодавство з метою запобігання розповсюдження венеричних хвороб передбачає покарання у разі ухилення хворих від обстеження.

РБК-Україна розповідає про те, яким буде покарання у цьому випадку.

Яке покарання за ухилення від обстеження

Стаття 45 КУпАП передбачає покарання за ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу.

Ухилення від обстеження осіб, щодо яких є достатні дані про те, що вони хворі на венеричну хворобу, або від лікування осіб, які були у контакті з хворими на венеричну хворобу і потребують профілактичного лікування, продовжуване після попередження, зробленого їм органами охорони здоров'я, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 грн).

Також стаття 46 КУпАП передбачає покарання за умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою.

Умисне приховування джерела зараження та осіб, які були у контакті з цими хворими, передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).

Наголосимо, що дані заходи необхідні, аби зменшити поширення хвороби серед населення.

Ухилення від медичного огляду при наркоманії

Також стаття 44-1 КУпАП передбачає покарання за ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп'яніння. У цьому випадку людині загрожує накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-425 грн).

Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, від медичного обстеження - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425-850 грн).