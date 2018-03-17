Медальный зачет Паралимпиады 2018 на 17 марта

17 марта на Паралимпиаде 2018 в Пхенчхане состоялись финальные соревнования в четырех видах спорта.

На сегодня первенство в медальном зачете Паралимпийских игр сохраняет США (35 наград), на втором месте - паралимпийцы из России с 24 медалями, третье место - у Канады (24 медали).

Украинская сборная находится на пятой строчке рейтинга с результатом 21 награда за все дни соревнований. 17 марта наши лыжники завоевали серебро и бронзу.

Паралимпиада 2018: результаты 17 марта

Горнолыжный спорт, слалом, мужчины (с нарушением зрения)

Золото - Giacomo BERTAGNOLLI (Италия)

Серебро - Jakub KRAKO (Словакия)

Бронза - Valerii REDKOZUBOV (Нейтральные атлеты из России)

Горнолыжный спорт, слалом, мужчины (стоя)

Золото - Adam HALL (Новая Зеландия)

Серебро - Arthur BAUCHET (Франция)

Бронза - Jamie STANTON (США)

Горнолыжный спорт, слалом, мужчины (сидя)

Золото - Dino SOKOLOVIC (Хорватия)

Серебро - Tyler WALKER (США)

Бронза - Frederic FRANCOIS (Франция)

Лыжные гонки, 10 км, мужчины (с нарушением зрения)

Золото - Brian MCKEEVER (Канада)

Серебро - Jake ADICOFF (США)

Бронза - Yury HOLUB (Беларусь)

Украинский лыжник Ярослав Решетницкий на данной дистанции занял 5 место, Дмитрий Суярко финишировал 6-м, Александр Махоткин - 13 место

Лыжные гонки, 10 км, мужчины (стоя)

Золото - Yoshihiro NITTA (Япония)

Серебро - Григорий Вовчинский (Украина)

Бронза - Mark ARENDZ (Канада)

Фото: Григорий Вовчинский - серебряный призер 17 марта (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Украинец Игорь Рептюхин стал 4-м на финише, Сергей Романюк преодолел дистанцию 12-м, Виталий Сытник - 13 место.

Лыжные гонки, 10 км, мужчины (сидя)

Золото - SIN Eui Hyun (Южная Корея)

Серебро - Daniel CNOSSEN (США)

Бронза - Максим Яровой (Украина)

Тарас Радь из паралимпийско сборной Украины занял на данной дистанции 4 место.

Фото: Максим Яровой - бронзовый призер 17 марта (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Лыжные гонки, 7,5 км, женщины (с нарушением зрения)

Золото - Sviatlana SAKHANENKA (Беларусь)

Серебро - Mikhalina LYSOVA (Нейтральные атлеты из России)

Бронза - Carina EDLINGER (Австрия)

Украинская лыжница Ольга Прилуцкая пришла к финишу 5-й, Оксана Шишкова - 7 место.

Лыжные гонки, 7,5 км, женщины (стоя)

Золото - Natalie WILKIE (Канада)

Серебро - Ekaterina RUMYANTSEVA (Нейтральные атлеты из России)

Бронза - Emily YOUNG (Кагнада)

Людмила Ляшенко из Украины в данном виде соревнований заняла 6 место, Ирина Буй стала 9-й, Юлия Батенкова-Бауман - 10 место, Богдана Конашук - 11 место.

Лыжные гонки, 7,5 км, женщины (сидя)

Золото - Oksana MASTERS (США)

Серебро - Andrea ESKAU (Германия)

Бронза - Marta ZAINULLINA (Нейтральные атлеты из России)

Хоккей на льду, игра за бронзовую медаль

Корея - Италия (1:0)

Бронзовым призером Паралимпиады 2018 в хоккее на льду стала Южная Корея.

Керлинг на колясках

Золото - Китай

Серебро - Норвегия

Бронза - Канада

Общий медальный зачет зимней Паралимпиады 2018 на 17 марта

По результатам 17 марта, первенство в медальном зачете Паралимпийских игр 2018 принадлежит США. Спортсмены американской сборной за все соревновательные дни завоевали 35 медалей, из которых 12 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. Общий рейтинг стран на сегодня выглядит следующим образом (золото- серебро- бронза (всего)):

1. США 12-15-8 (35)

2. Нейтральные атлеты из России 8-10-6 (24)

3. Канада 8-1-15 (24)

4. Германия 6-8-2 (16)

5. Украина 6-7-8 (21)

6. Словакия 6-3-1 (10)

7. Франция 5-8-5 (18)

8. Беларусь 4-4-4 (12)

9. Япония 3-3-3 (9)

10. Нидерланды 3-3-1 (7)

11. Швейцария 3-0-0 (3)

12. Италия 2-2-1 (5)

13. Норвегия 1-2-4 (7)

14. Австралия 1-0-3 (4)

15. Финляндия 1-0-2 (3)

15. Южная Корея 1-0-2 (3)

15. Новая Зеландия 1-0-2 (3)

18. Хорватия 1-0-1 (2)

19. Китай 1-0-0 (1)

19. Казахстан 1-0-0 (1)

21. Великобритания 0-4-1 (5)

22. Австрия 0-2-4 (6)

23. Испания 0-1-1 (2)

24. Швеция 0-1-0 (1)

25. Бельгия 0-0-1 (1)

25. Польша 0-0-1 (1)