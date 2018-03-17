Медальный зачет Паралимпиады 2018 на 17 марта

На восьмой день Паралимпиады 2018 сборная Украины занимает 5 место в медальном зачете
17 марта на Паралимпиаде 2018 в Пхенчхане состоялись финальные соревнования в четырех видах спорта.
На сегодня первенство в медальном зачете Паралимпийских игр сохраняет США (35 наград), на втором месте - паралимпийцы из России с 24 медалями, третье место - у Канады (24 медали).
Украинская сборная находится на пятой строчке рейтинга с результатом 21 награда за все дни соревнований. 17 марта наши лыжники завоевали серебро и бронзу.
Горнолыжный спорт, слалом, мужчины (с нарушением зрения)
Золото - Giacomo BERTAGNOLLI (Италия)
Серебро - Jakub KRAKO (Словакия)
Бронза - Valerii REDKOZUBOV (Нейтральные атлеты из России)
Горнолыжный спорт, слалом, мужчины (стоя)
Золото - Adam HALL (Новая Зеландия)
Серебро - Arthur BAUCHET (Франция)
Бронза - Jamie STANTON (США)
Горнолыжный спорт, слалом, мужчины (сидя)
Золото - Dino SOKOLOVIC (Хорватия)
Серебро - Tyler WALKER (США)
Бронза - Frederic FRANCOIS (Франция)
Лыжные гонки, 10 км, мужчины (с нарушением зрения)
Золото - Brian MCKEEVER (Канада)
Серебро - Jake ADICOFF (США)
Бронза - Yury HOLUB (Беларусь)
Украинский лыжник Ярослав Решетницкий на данной дистанции занял 5 место, Дмитрий Суярко финишировал 6-м, Александр Махоткин - 13 место
Лыжные гонки, 10 км, мужчины (стоя)
Золото - Yoshihiro NITTA (Япония)
Серебро - Григорий Вовчинский (Украина)
Бронза - Mark ARENDZ (Канада)
Фото: Григорий Вовчинский - серебряный призер 17 марта (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Украинец Игорь Рептюхин стал 4-м на финише, Сергей Романюк преодолел дистанцию 12-м, Виталий Сытник - 13 место.
Лыжные гонки, 10 км, мужчины (сидя)
Золото - SIN Eui Hyun (Южная Корея)
Серебро - Daniel CNOSSEN (США)
Бронза - Максим Яровой (Украина)
Тарас Радь из паралимпийско сборной Украины занял на данной дистанции 4 место.
Фото: Максим Яровой - бронзовый призер 17 марта (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Лыжные гонки, 7,5 км, женщины (с нарушением зрения)
Золото - Sviatlana SAKHANENKA (Беларусь)
Серебро - Mikhalina LYSOVA (Нейтральные атлеты из России)
Бронза - Carina EDLINGER (Австрия)
Украинская лыжница Ольга Прилуцкая пришла к финишу 5-й, Оксана Шишкова - 7 место.
Лыжные гонки, 7,5 км, женщины (стоя)
Золото - Natalie WILKIE (Канада)
Серебро - Ekaterina RUMYANTSEVA (Нейтральные атлеты из России)
Бронза - Emily YOUNG (Кагнада)
Людмила Ляшенко из Украины в данном виде соревнований заняла 6 место, Ирина Буй стала 9-й, Юлия Батенкова-Бауман - 10 место, Богдана Конашук - 11 место.
Лыжные гонки, 7,5 км, женщины (сидя)
Золото - Oksana MASTERS (США)
Серебро - Andrea ESKAU (Германия)
Бронза - Marta ZAINULLINA (Нейтральные атлеты из России)
Хоккей на льду, игра за бронзовую медаль
Корея - Италия (1:0)
Бронзовым призером Паралимпиады 2018 в хоккее на льду стала Южная Корея.
Керлинг на колясках
Золото - Китай
Серебро - Норвегия
Бронза - Канада
По результатам 17 марта, первенство в медальном зачете Паралимпийских игр 2018 принадлежит США. Спортсмены американской сборной за все соревновательные дни завоевали 35 медалей, из которых 12 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. Общий рейтинг стран на сегодня выглядит следующим образом (золото- серебро- бронза (всего)):
1. США 12-15-8 (35)
2. Нейтральные атлеты из России 8-10-6 (24)
3. Канада 8-1-15 (24)
4. Германия 6-8-2 (16)
5. Украина 6-7-8 (21)
6. Словакия 6-3-1 (10)
7. Франция 5-8-5 (18)
8. Беларусь 4-4-4 (12)
9. Япония 3-3-3 (9)
10. Нидерланды 3-3-1 (7)
11. Швейцария 3-0-0 (3)
12. Италия 2-2-1 (5)
13. Норвегия 1-2-4 (7)
14. Австралия 1-0-3 (4)
15. Финляндия 1-0-2 (3)
15. Южная Корея 1-0-2 (3)
15. Новая Зеландия 1-0-2 (3)
18. Хорватия 1-0-1 (2)
19. Китай 1-0-0 (1)
19. Казахстан 1-0-0 (1)
21. Великобритания 0-4-1 (5)
22. Австрия 0-2-4 (6)
23. Испания 0-1-1 (2)
24. Швеция 0-1-0 (1)
25. Бельгия 0-0-1 (1)
25. Польша 0-0-1 (1)