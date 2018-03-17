Медальний залік Паралімпіади 2018 на 17 березня

На восьмий день Паралімпіади 2018 збірна України займає 5 місце в медальному заліку
17 березня на Паралімпіаді 2018 у Пхьончхані відбулися фінальні змагання в чотирьох видах спорту.
На сьогодні першість у медальному заліку Паралімпійських ігор зберігає США (35 нагород), на другому місці - паралімпійці з Росії з 24 медалями, третє місце - у Канади (24 медалі).
Українська збірна знаходиться на п'ятій сходинці рейтингу з результатом 21 нагорода за всі дні змагань. 17 березня наші лижники завоювали срібло і бронзу.
Гірськолижний спорт, слалом, чоловіки (з порушенням зору)
Золото - Giacomo BERTAGNOLLI (Італія)
Срібло - Jakub KRAKO (Словаччина)
Бронза - Valerii REDKOZUBOV (Нейтральні атлети з Росії)
Гірськолижний спорт, слалом, чоловіки (стоячи)
Золото - Adam HALL (Нова Зеландія)
Срібло - Arthur BAUCHET (Франція)
Бронза - Jamie STANTON (США)
Гірськолижний спорт, слалом, чоловіки (сидячи)
Золото - Dino SOKOLOVIC (Хорватія)
Срібло - Tyler WALKER (США)
Бронза - Frederic FRANCOIS (Франція)
Лижні гонки, 10 км, чоловіки (з порушенням зору)
Золото - Brian MCKEEVER (Канада)
Срібло - Jake ADICOFF (США)
Бронза - Yury HOLUB (Білорусь)
Український лижник Ярослав Решетницкий на цій дистанції посів 5 місце, Дмитро Суярко фінішував 6-м, Олександр Махоткін - 13 місце
Лижні гонки, 10 км, чоловіки (стоячи)
Золото - Yoshihiro NITTA (Японія)
Срібло - Григорій Вовчинський (Україна)
Бронза - Mark ARENDZ (Канада)
Фото: Григорій Вовчинський - срібний призер 17 березня (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Українець Ігор Рептюхін став 4-м на фініші, Сергій Романюк подолав дистанцію 12-м, Віталій Ситник - 13 місце.
Лижні гонки, 10 км, чоловіки (сидячи)
Золото - SIN Eui Hyun (Південна Корея)
Срібло - Daniel CNOSSEN (США)
Бронза - Максим Яровий (Україна)
Тарас Радь з паралімпійської збірної України посів на даній дистанції 4 місце.
Фото: Максим Яровий - бронзовий призер 17 березня (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Лижні гонки, 7,5 км, жінки (з порушенням зору)
Золото - Sviatlana SAKHANENKA (Білорусь)
Срібло - Mikhalina LYSOVA (Нейтральні атлети з Росії)
Бронза - Carina EDLINGER (Австрія)
Українська лижниця Ольга Прилуцька прийшла до фінішу 5-й, Оксана Шишкова - 7 місце.
Лижні гонки, 7,5 км, жінки (стоячи)
Золото - Natalie WILKIE (Канада)
Срібло - Ekaterina RUMYANTSEVA (Нейтральні атлети з Росії)
Бронза - Emily YOUNG (Кагнада)
Людмила Ляшенко з України в даному виді змагань посіла 6 місце, Ірина Буй стала 9-ю, Юлія Батенкова-Бауман - 10 місце, Богдана Конашук - 11 місце.
Лижні гонки, 7,5 км, жінки (сидячи)
Золото - Oksana MASTERS (США)
Срібло - Andrea ESKAU (Німеччина)
Бронза - Marta ZAINULLINA (Нейтральні атлети з Росії)
Хокей на льоду, гра за бронзову медаль
Корея - Італія (1: 0)
Бронзовим призером Паралімпіади 2018 у хокеї на льоду стала Південна Корея.
Керлінг на візках
Золото - Китай
Срібло - Норвегія
Бронза - Канада
За результатами 17 березня, першість в медальному заліку Паралімпійських ігор 2018 належить США. Спортсмени американської збірної за все змагальні дні завоювали 35 медалей, з яких 12 золотих, 15 срібних і 8 бронзових. Загальний рейтинг країн на сьогодні виглядає наступним чином (золото-срібло-бронза (всього)):
1. США 12-15-8 (35)
2. Нейтральні атлети з Росії 8-10-6 (24)
3. Канада 8-1-15 (24)
4. Німеччина 6-8-2 (16)
5. Україна 6-7-8 (21)
6. Словаччина 6-3-1 (10)
7. Франція 5-8-5 (18)
8. Білорусь 4-4-4 (12)
9. Японія 3-3-3 (9)
10. Нідерланди 3-3-1 (7)
11. Швейцарія 3-0-0 (3)
12. Італія 2-2-1 (5)
13. Норвегія 1-2-4 (7)
14. Австралія 1-0-3 (4)
15. Фінляндія 1-0-2 (3)
15. Південна Корея 1-0-2 (3)
15. Нова Зеландія 1-0-2 (3)
18. Хорватія 1-0-1 (2)
19. Китай 1-0-0 (1)
19. Казахстан 1-0-0 (1)
21. Великобританія 0-4-1 (5)
22. Австрія 0-2-4 (6)
23. Іспанія 0-1-1 (2)
24. Швеція 0-1-0 (1)
25. Бельгія 0-0-1 (1)
25. Польща 0-0-1 (1)