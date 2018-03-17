Медальний залік Паралімпіади 2018 на 17 березня

17 березня на Паралімпіаді 2018 у Пхьончхані відбулися фінальні змагання в чотирьох видах спорту.

На сьогодні першість у медальному заліку Паралімпійських ігор зберігає США (35 нагород), на другому місці - паралімпійці з Росії з 24 медалями, третє місце - у Канади (24 медалі).

Українська збірна знаходиться на п'ятій сходинці рейтингу з результатом 21 нагорода за всі дні змагань. 17 березня наші лижники завоювали срібло і бронзу.

Паралімпіада 2018: результати 17 березня

Гірськолижний спорт, слалом, чоловіки (з порушенням зору)

Золото - Giacomo BERTAGNOLLI (Італія)

Срібло - Jakub KRAKO (Словаччина)

Бронза - Valerii REDKOZUBOV (Нейтральні атлети з Росії)

Гірськолижний спорт, слалом, чоловіки (стоячи)

Золото - Adam HALL (Нова Зеландія)

Срібло - Arthur BAUCHET (Франція)

Бронза - Jamie STANTON (США)

Гірськолижний спорт, слалом, чоловіки (сидячи)

Золото - Dino SOKOLOVIC (Хорватія)

Срібло - Tyler WALKER (США)

Бронза - Frederic FRANCOIS (Франція)

Лижні гонки, 10 км, чоловіки (з порушенням зору)

Золото - Brian MCKEEVER (Канада)

Срібло - Jake ADICOFF (США)

Бронза - Yury HOLUB (Білорусь)

Український лижник Ярослав Решетницкий на цій дистанції посів 5 місце, Дмитро Суярко фінішував 6-м, Олександр Махоткін - 13 місце

Лижні гонки, 10 км, чоловіки (стоячи)

Золото - Yoshihiro NITTA (Японія)

Срібло - Григорій Вовчинський (Україна)

Бронза - Mark ARENDZ (Канада)

Фото: Григорій Вовчинський - срібний призер 17 березня (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Українець Ігор Рептюхін став 4-м на фініші, Сергій Романюк подолав дистанцію 12-м, Віталій Ситник - 13 місце.

Лижні гонки, 10 км, чоловіки (сидячи)

Золото - SIN Eui Hyun (Південна Корея)

Срібло - Daniel CNOSSEN (США)

Бронза - Максим Яровий (Україна)

Тарас Радь з паралімпійської збірної України посів на даній дистанції 4 місце.

Фото: Максим Яровий - бронзовий призер 17 березня (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Лижні гонки, 7,5 км, жінки (з порушенням зору)

Золото - Sviatlana SAKHANENKA (Білорусь)

Срібло - Mikhalina LYSOVA (Нейтральні атлети з Росії)

Бронза - Carina EDLINGER (Австрія)

Українська лижниця Ольга Прилуцька прийшла до фінішу 5-й, Оксана Шишкова - 7 місце.

Лижні гонки, 7,5 км, жінки (стоячи)

Золото - Natalie WILKIE (Канада)

Срібло - Ekaterina RUMYANTSEVA (Нейтральні атлети з Росії)

Бронза - Emily YOUNG (Кагнада)

Людмила Ляшенко з України в даному виді змагань посіла 6 місце, Ірина Буй стала 9-ю, Юлія Батенкова-Бауман - 10 місце, Богдана Конашук - 11 місце.

Лижні гонки, 7,5 км, жінки (сидячи)

Золото - Oksana MASTERS (США)

Срібло - Andrea ESKAU (Німеччина)

Бронза - Marta ZAINULLINA (Нейтральні атлети з Росії)

Хокей на льоду, гра за бронзову медаль

Корея - Італія (1: 0)

Бронзовим призером Паралімпіади 2018 у хокеї на льоду стала Південна Корея.

Керлінг на візках

Золото - Китай

Срібло - Норвегія

Бронза - Канада

Загальний медальний залік зимової Паралімпіади 2018 на 17 березня

За результатами 17 березня, першість в медальному заліку Паралімпійських ігор 2018 належить США. Спортсмени американської збірної за все змагальні дні завоювали 35 медалей, з яких 12 золотих, 15 срібних і 8 бронзових. Загальний рейтинг країн на сьогодні виглядає наступним чином (золото-срібло-бронза (всього)):

1. США 12-15-8 (35)

2. Нейтральні атлети з Росії 8-10-6 (24)

3. Канада 8-1-15 (24)

4. Німеччина 6-8-2 (16)

5. Україна 6-7-8 (21)

6. Словаччина 6-3-1 (10)

7. Франція 5-8-5 (18)

8. Білорусь 4-4-4 (12)

9. Японія 3-3-3 (9)

10. Нідерланди 3-3-1 (7)

11. Швейцарія 3-0-0 (3)

12. Італія 2-2-1 (5)

13. Норвегія 1-2-4 (7)

14. Австралія 1-0-3 (4)

15. Фінляндія 1-0-2 (3)

15. Південна Корея 1-0-2 (3)

15. Нова Зеландія 1-0-2 (3)

18. Хорватія 1-0-1 (2)

19. Китай 1-0-0 (1)

19. Казахстан 1-0-0 (1)

21. Великобританія 0-4-1 (5)

22. Австрія 0-2-4 (6)

23. Іспанія 0-1-1 (2)

24. Швеція 0-1-0 (1)

25. Бельгія 0-0-1 (1)

25. Польща 0-0-1 (1)