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У мечеті в Стокгольмі посилена безпека після стрілянини в передмісті Осло

Новини » Суспільство    11.08.2019 - 19:29
У мечеті в Стокгольмі посилена безпека після стрілянини в передмісті Осло
Фото (twitter.com/MaispasquEmma/)

Поліція посилює заходи безпеки навколо місцевої мечеті

Поліція Стокгольма посилює заходи безпеки навколо місцевої мечеті під час святкування мусульманського свята Курбан-байрам на тлі стрілянини в мечеті в передмісті Осло Беруме, що сталася минулої суботи. Про це в неділю повідомляє телеканал TV4.

Інспектор столичної поліції Улоф Алюнд заявив, що правоохоронці здійснюють додаткове спостереження і приділяють особливу увагу цього району.

"Я сподіваюся, що держава надасть кращі можливості для забезпечення безпеки. Мова може йти про камери спостереження і більшої уваги. Можливо, про охоронців на окремих святах", - зазначив голова Союзу мусульман Швеції Тахір Акан в інтерв'ю Шведському радіо.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в результаті стрілянини в мечеті в Осло постраждала одна людина. Один чоловік отримав вогнепальні поранення, однак їх тяжкість невідома. Злочинець був затриманий.

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