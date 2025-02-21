У McDonald's зробили заяву щодо графіка роботи ресторанів у Києві: все через тривогу

Відкриття McDonald's зранку після тривоги: що відомо

Нещодавно прес-служба McDonald's у Facebook опублікувала допис-картинку про стан і самопочуття людей до ранкової кави та після. У користувачів запитали: "Ви, чи не ви?".

Українці радо поділились власними думками у коментарях під публікацією:

"Кава - це те, що мені треба";

"Я з нетерпінням чекаю каву без кофеїну";

"Ви щось підсипаєте в каву... Це єдина кава з усіх, що я куштував, яка реально вбиває потяг до сну. На мене енергетики не діють, а ваш американо діє".

Публікація McDonald's (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Тим часом дехто запитав, чому не можна придбати каву до 8 години ранку в ресторані Києва на вулиці Юрія Іллєнка.

"Це дуже засмучує, що були внесені непопулярні зміни в графік цього закладу", - йдеться у коментарі.

У McDonald's відповіли, що "скорочення годин роботи ресторану відбулося за рішенням компанії та пов'язане з технологічними процесами", а також подякували за розуміння.

Коментар і відповідь McDonald's щодо закладу на Іллєнка (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Інший користувач поділився власним досвідом щодо роботи McDonald's у Києві на вулиці Івана Миколайчука.

"Не перший раз приїжджаю о 7:30, а все зачинено. Притому, що заклад має працювати з 7:00. Пишу відгук в додатку. Дзвонить якась людина, не представляючись, повідомляє що з 5:00 (сьогодні скасували тривогу в місті Київ) до 7:30 персоналу недостатньо часу, щоб запустити роботу", - написав українець.

Висловлюючи незадоволення такою ситуацією, громадянин припустив, що "це або щось із персоналом, або з бізнес процесами".

У McDonald's пояснили: "ресторани починають роботу орієнтовно впродовж 4-х годин після відбою затяжної нічної повітряної тривоги".

"Цей час потрібен на включення й налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи", - підсумували у компанії.

Коментар і відповідь McDonald's щодо початку роботи ресторанів після затяжної нічної повітряної тривоги (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)