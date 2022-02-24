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McDonald's сообщил о закрытии ресторанов в Украине

Автор: Каролина Гайдук

Популярная американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила приостановить свою работу в Украине, в связи с введением военного положения. В ведомстве отмечают, что заведения в украинских городах закрываются временно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании.

"Дорогие наши посетители! Мы закрываем все наши рестораны в Украине. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас, улыбаться и делать то, что мы делаем лучше всего - дарить вкусные и прекрасные моменты для вас. Берегите себя", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что в 05:00 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов.

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