McDonald's сообщил о закрытии ресторанов в Украине

Популярная американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила приостановить свою работу в Украине, в связи с введением военного положения. В ведомстве отмечают, что заведения в украинских городах закрываются временно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании.
"Дорогие наши посетители! Мы закрываем все наши рестораны в Украине. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас, улыбаться и делать то, что мы делаем лучше всего - дарить вкусные и прекрасные моменты для вас. Берегите себя", - говорится в сообщении компании.
Отметим, что в 05:00 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов.