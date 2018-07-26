Мбаппе сменил игровой номер в ПСЖ

Лучший молодой игрок ЧМ-2018 выбрал 7 в честь Криштиану Роналду

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе со следующего сезона будет играть за команду под 7 номером. Об этом проинформировала пресс-служба французского клуба.

Данный номер освободился после ухода из команды полузащитника Лукаса Моуры. Ранее 19-летний форвард выступал за парижан под 29 номером, который он в свое время выбрал в честь дня рождения младшего брата.

По данным Le Parisien, форвард сменил игровой номер в честь кумира детства - Криштиану Роналду.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В дебютном сезоне он провел за клуб 45 матчей, забив 21 мяч и сделавв 3 голевые передачи.

На ЧМ-2018 он помог сборной Франции завоевать второй чемпионский титул, став лучшим молодым игроком турнира - в семи матчах он забил 4 гола.

Напомним, игрок "Ювентуса" Куадрадо отдал свой 7 номер форварду Криштиану Роналду, который недавно стал игроком туринского клуба.