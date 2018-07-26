Мбаппе змінив ігровий номер в ПСЖ

Кращий молодий гравець ЧС-2018 вибрав 7 на честь Кріштіану Роналду

Нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе з наступного сезону гратиме за команду під 7 номером. Про це поінформувала прес-служба французького клубу.

Даний номер звільнився після відходу з команди півзахисника Лукаса Моури. Раніше 19-річний форвард виступав за парижан під 29 номером, який він свого часу вибрав на честь дня народження молодшого брата.

За даними Le Parisien, форвард змінив ігровий номер в честь кумира дитинства - Кріштіану Роналду.

Мбаппе виступає за ПСЖ з літа 2017 року. У дебютному сезоні він провів за клуб 45 матчів, забивши 21 м'яч і сделавв 3 гольові передачі.

На ЧС-2018 він допоміг збірній Франції завоювати другий чемпіонський титул, ставши найкращим молодим гравцем турніру - в семи матчах він забив 4 голи.

Нагадаємо, гравець "Ювентуса" Хуан Куадрадо віддав свій 7 номер форварду Кріштіану Роналду, який недавно став гравцем туринського клубу.