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Мбаппе пропустить дербі Мадрида та Лігу націй: відома причина

Фото: Кіліан Мбаппе (realmadrid.com)
Автор: Андрій Костенко

Зірковий нападник Кіліан Мбаппе не з'явиться в найближчих поєдинках мадридського "Реала" та збірної Франції через проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Француз зазнав ушкодження в матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги з "Алавесом", який завершився перемогою "вершкових" (3:2). У цій грі форвард відзначився забитим м'ячем, але попросив заміну на 80-й хвилині.

Керманич мадридців Карло Анчелотті після матчу підтвердив, що Мбаппе відчув біль. Втім, пошкодження виявилося серйознішим, ніж спочатку передбачалося. У результаті ретельного обстеження у нападника діагностували травму стегнового біцепса лівої ноги.

Мбаппе влітку 2024 року перейшов у "Реал" з французького ПСЖ на правах вільного агента. Він підписав угоду з "вершковими" до 2029 року. У поточному сезоні француз зіграв за клуб 9 матчів, у яких забив 7 голів та віддав одну результативну передачу.

Які матчі пропустить Мбаппе

25-річний француз не допоможе "Реалу" у найближчу неділю, 29 вересня, у мадридському дербі проти "Атлетіко". Також він не поїде на батьківщину, де 2 жовтня у рамках 2-го туру ЛЧ, "вершкові" зіграють проти "Лілля".

Ще через чотири дні, 6 жовтня, "Реал" прийматиме "Вільярреал". У цьому матчі Анчелотті також не зможе розраховувати на Мбаппе.

Крім того, форвард не зіграє за збірну Франції у матчах Ліги націй. У найближчих турах "триколірні" зустрінуться на виїзді з Ізраїлем (10 жовтня) та Бельгією (14 жовтня).

Раніше стало відомо, що чемпіон світу завершив кар'єру в 31 рік.

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