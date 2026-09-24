UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Мазепа у центрі Києва на місці Леніна: Кабмін підтримав встановлення пам’ятника

13:19 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Василина Копитко
Що відомо про встановлення пам'ятника (фото: Getty Images)

Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міністерства культури щодо встановлення в Києві пам’ятника гетьману України Івану Мазепі. Монумент планують розмістити на бульварі Тараса Шевченка - на місці демонтованого пам’ятника Володимиру Леніну.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства культури України.

Пам’ятник Мазепі встановлять у центрі Києва

Майбутній монумент пропонують встановити на місці, де раніше стояв пам’ятник Володимиру Леніну.

Вигляд пам’ятника визначать за результатами відкритого конкурсу на найкращий ескізний проєкт. Його організують Міністерство культури, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти і Київська міська державна адміністрація.

Міністерство культури також буде замовником проєктування та виготовлення монумента.

Хто профінансує встановлення

Встановлення пам’ятника та благоустрій прилеглої території фінансуватимуть з бюджету Києва. Для проєктування та виготовлення монумента також можуть залучити інші джерела фінансування, не заборонені законом.

Остаточну вартість проєкту визначать після проведення конкурсу та затвердження проєктно-кошторисної документації.

Ініціативу щодо встановлення пам’ятника Мазепі у червні 2026 року озвучив президент Володимир Зеленський. Її реалізацію передбачає указ президента від 21 серпня 2026 року №781 "Питання вшанування пам’яті гетьмана України Івана Мазепи".

Інші ініціативи для цієї локації

У квітні 2026-го в КМДА оприлюднили проєкт облаштування простору на перетині бульвару Тараса Шевченка та Хрещатика. Головна мета - створення безбар’єрного середовища. Однак ця ініціатива потрапила під шквал критики, після чого серед містян провели опитування.

Майже 80% мешканців столиці підтримали ідею облаштувати безбар’єрний громадський простір із фонтаном на місці колишнього пам’ятника Леніну на Бессарабській площі на кошти меценатів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївМіністерство культуриЛенин