Mazda представила новий пікап BT-50: розкрито усі подробиці

Пікап отримав нову передню частину, а також змінену решітку радіатора, на якій красується величезний фірмовий логотип. Розширювачі колісних арок стали масивнішими, а кормі дісталися змінені ліхтарі та бампер. Крім того, додано три нові кольори кузова та змінено дизайн легкосплавних дисків. Втім, поки що опубліковані тільки зображення топ-версії з дворядною кабіною, тоді як у BT-50 збережуться і простіші варіанти з однорядною та полуторною кабінами.

Головною обновкою в інтер'єрі стала нова панель приладів з 7-дюймовим кольоровим екраном по центру. Медіасистема з екраном діагоналлю 7,0 або 9,0 дюймів та підтримкою бездротових протоколів Android Auto та Apple CarPlay також прописалась на центральній консолі. Камера заднього виду тепер має лінзу з водовідштовхувальним покриттям, а на зображенні накладені динамічні лінії розмітки.

Як і раніше, японський пікап пропонується із двома турбодизелями Isuzu на вибір. Базовим залишився агрегат об'ємом 1,9 л (150 к.с., 350 Нм). Другий варіант – чотирициліндровий мотор об'ємом 3,0 л (190 к.с., 450 Нм). Обидва двигуна працюють у парі з шестиступінчастою "механікою" або "автоматом" Aisin. Система повного приводу - з жорстким підключенням передньої осі. До дилерів бренду Mazda BT-50 прибуде у першому кварталі 2025 року.