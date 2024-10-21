ua en ru
Пн, 21 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Mazda представила новый пикап BT-50: раскрыты все подробности

Понедельник 21 октября 2024 12:59
UA EN RU
Mazda представила новый пикап BT-50: раскрыты все подробности Фото: Mazda представила новый пикап BT-50 (mazda.com.au)
Автор: Константин Широкун

Компания Mazda представила новый полноразмерный пикап BT-50. В первую очередь новинка рассчитана на клиентов Австралии, которая остается приоритетным рынком для модели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Пикап получил новую переднюю часть, а также измененную радиаторную решетку, на которой красуется огромный фирменный логотип. Расширители колесных арок стали более массивными, а корме достались измененные фонари и бампер. Кроме того, добавлены три новых цвета кузова и изменен дизайн легкосплавных дисков. Впрочем, пока что опубликованы только изображения топ-версии с двухрядной кабиной, тогда как у BT-50 сохранятся и более простые варианты с однорядной и полуторной кабинами.

Mazda представила новый пикап BT-50: раскрыты все подробности

Главной обновкой в интерьере стала новая приборная панель с 7-дюймовым цветным экраном по центру. Медиасистема с экраном диагональю 7,0 или 9,0 дюймов и поддержкой беспроводных протоколов Android Auto и Apple CarPlay также прописалась на центральной консоли. Камера заднего вида имеет теперь линзу с водоотталкивающим покрытием, а на изображении наложены динамические линии разметки.

По-прежнему японский пикап предлагается с двумя турбодизелями Isuzu по выбору. Базовым остался агрегат объемом 1,9л (150 л.с., 350 Нм). Второй вариант – четырехцилиндровый мотор объемом 3,0 л (190 л.с., 450 Нм). Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой "механикой" или "автоматом" Aisin. Система полного привода – с жестким подключением передней оси. К дилерам бренда Mazda BT-50 прибудет первый квартал 2025 года.

Mazda представила новый пикап BT-50: раскрыты все подробности

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Mazda Автомобильный рынок
NEWS
Россия может бросить в штурмы военных КНДР, которые пытались сбежать с позиций на Курщине
Россия может бросить в штурмы военных КНДР, которые пытались сбежать с позиций на Курщине
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш