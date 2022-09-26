Майже всюди дощі, але вдень до +23: прогноз погоди на завтра

У вівторок, 27 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без дощів та навіть сильних дощів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідррометцентр .

"Часом дощ, на північному сході місцями значний дощ, у південно-східних областях, а вдень і на північному, заході країни без опадів, - йдеться в повідомленні. - Вітер південно-східний, 7-12 м/с".

При чому температура вночі 7-12°, на півдні до 15°, вдень у північній частині 11-16°, на решті території 15-20°, у південних областях до 23°.