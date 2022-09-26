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Майже всюди дощі, але вдень до +23: прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 27 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 27 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без дощів та навіть сильних дощів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідррометцентр.

"Часом дощ, на північному сході місцями значний дощ, у південно-східних областях, а вдень і на північному, заході країни без опадів, - йдеться в повідомленні. - Вітер південно-східний, 7-12 м/с".

При чому температура вночі 7-12°, на півдні до 15°, вдень у північній частині 11-16°, на решті території 15-20°, у південних областях до 23°.

Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні протягом робочого тижня.

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