Майже пів біткоїна і дещо більше: нові активності від WhiteBIT

Халвінг біткоїна - довгоочікувана подія в індустрії цифрових активів, що знаменує розподіл винагороди за майнінг блоку навпіл.

Згідно із задумом творця першої криптовалюти Сатоші Накамото, халвінг відбувається кожні чотири роки або після кожних 210 000 видобутих блоків. Процес є важливою особливістю політики Біткоїна, спрямованої на контроль швидкості створення нових монет та забезпечення довгострокової стійкості мережі біткоїн.

Цьогорічний халвінг стане четвертим в історії біткоїна, прогнозована дата - кінець квітня. До головної криптовалюти вже прикуто чимало уваги через новий рекорд у ціні у понад $73 000, встановлений 14 березня.

Через це до майбутнього халвінгу ведуть відлік зі ще більшим нетерпінням в очікуванні побачити подальшу динаміку ціни на монету.

WhiteBIT проводить масштабну акцію для своїх користувачів. До неї можуть долучитися усі охочі з будь-яким рівнем знання цифрових валют, адже головна умовні умови передбачають створення та поширення коротких відео на тему халвінгу.

Автори найцікавіших роликів, яких обиратимуть як представники компанії, так і ком’юніті, розділять призовий фонд у 0,49 BTC. Окрім цього, зареєстровані користувачі біржі, які слідкують за офіційними каналами WhiteBIT в соцмережах, можуть поділитися улюбленим роликом з хештегом #hahahalving_WhiteBIT у себе в акаунті та отримати шанс виграти брендовану продукцію WhiteBIT, футбольного клубу "Барселона" та Української асоціації футболу.

Переможців буде обрано випадковим чином. Більше деталей про правила в блозі.

Як зазначають в прес-службі, мета кампанії від WhiteBIT - надати можливість будь-кому взяти участь в акції з фінансовою винагородою за виконання креативного завдання.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

Компанія разом з Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі "Дія.Освіта".

Також компанія співпрацює з Києво-Могилянською академією, МЗС України, є партнером збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.