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Майже без дощів. Де чекати опадів сьогодні в Україні

Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 серпня, погода в Україні буде з "присмаком" дощів, які зачеплять виключно північні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень у північних областях короткочасний дощ; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначає синоптик Наталка Діденко, вдень у суботу грозові дощі залишаться у Сумській, Чернігівській та подекуди Київській областях.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вдень 23-28°; на решті вдень 14-19°.

Погода в Києві на вихідних

За даними Діденко, у Києві в суботу є ймовірність дощу з грозою у північних районах столиці. Максимально передбачається +23 градуси. У неділю в столиці без опадів та вже +24....+26 градусів.

Погода на наступний тиждень в Україні

Як зазначила Діденко, з понеділка в Київ, як і в більшість областей України, почне заходити спека.

"З наступного тижня почне "розкручуватися" чергова спекотна хвиля і в кінці наступного тижня знову забігають по півдню та сходу +34....+37 градусів", - розповіла синоптик.

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