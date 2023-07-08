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Майже 800 могил за 7 місяців. В мережі з'явились супутникові фото кладовища ПВК "Вагнера"

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Росія, Субота 08 липня 2023 18:43
Майже 800 могил за 7 місяців. В мережі з'явились супутникові фото кладовища ПВК "Вагнера" Фото: одне з кладовищ ПВК "Вагнера" за 7 місяців збільшилося на 50% (t.me/meduzalive)
Автор: Каріна Левицька

За останні сім місяців кладовище ПВК "Вагнера" в Краснодарському краї збільшилося на більш як 700 могил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Медуза".

Активіст Віталій Вотановський із Краснодарського краю опублікував у своєму телеграм-каналі фотографії кладовища і каплиці ПВК "Вагнера" в районі краснодарської станиці Бакинської.

Це найбільше відоме кладовище, де поховані найманці ПВК. За підрахунками Вотановського, у грудні 2022 року на кладовищі було 48 могил, однак станом на 8 липня - 824 могили.

Майже 800 могил за 7 місяців. В мережі з'явились супутникові фото кладовища ПВК &quot;Вагнера&quot;Фото: одне з кладовищ ПВК "Вагнера" за 7 місяців збільшилося на 50% (t.me/meduzalive)

"За 8 місяців зайнято 50% площі", - написав активіст під фото цвинтаря.

Невдалий бунт ПВК "Вагнера"

24 червня лідер найманців Євген Пригожин звинуватив Міноборони РФ в тому, що вони вдарили по тилових таборах "вагнерівців" та оголосив про "марш справедливості". Він зайшов до Ростова та вирушив штурмувати Москву, однак, не дійшовши 200 км до столиці, зупинився.

Пригожин провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, після чого відмовився від своїх планів. А білоруський диктатор пообіцяв розмістити "вагнерівців" у себе. Та станом на 1 липня переміщення найманців до Білорусі не фіксували.

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Війна Росії проти України Вагнерівці
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