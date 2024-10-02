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Майже 80% українців схвалюють добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС, - "Рейтинг"

Фото: майже 80% українців схвалюють добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Майже 80% українців схвалюють добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Про це говорять результати дослідження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження соціологічної групи Рейтинг "Діяльність енергетичного комплексу України: оцінки та практики споживачів".

Зокрема, 41% респондентів повністю підтримують цю ініціативу, а ще 36% — скоріше позитивно її оцінюють. Проти добудови виступають 17% опитаних. Найбільше підтримують цей проєкт молодь та мешканці східних областей.

Щодо розвитку атомної енергетики загалом, 38% респондентів вважають його однозначно необхідним, а 40% — скоріше необхідним. Водночас, 12% українців вважають цей напрямок скоріше непотрібним, а 5% — однозначно непотрібним.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років у всіх регіонах, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також областей, де відсутній український мобільний зв’язок. Вибірка складає 1000 респондентів, результати зважені відповідно до актуальних даних Держстату. Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю (CATI) у період з 20 по 23 вересня 2024 року.

Нагадаємо, добудова третього енергоблоку Хмельницької АЕС планується протягом трьох років, а четвертого — через рік-півтора після завершення третього. Очікується, що обидва блоки додадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.

Раніше спеціальний представник США Пенні Пріцкер під час візиту до Києва зазначила, що добудова енергоблоків ХАЕС є оптимальним рішенням для вирішення проблеми дефіциту потужності в Україні.

У липні Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт №11146, що регулює розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

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