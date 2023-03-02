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Майже 80% киян позитивно ставляться до евакуації неправильно запаркованих машин, - опитування

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Четвер 02 березня 2023 16:23
Майже 80% киян позитивно ставляться до евакуації неправильно запаркованих машин, - опитування Фото: майже 80% киян позитивно ставляться до евакуації неправильно запаркованих машин, - опитування
Автор: Юлія Бойко

Переважна більшість киян вважають правильним, що міські служби Києва евакуюють неправильно припарковані авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження, проведене групою "Рейтинг".

"Майже 80% киян схвально ставляться до евакуації авто, запаркованих в неналежному місці. Серед тих, хто має автомобіль, понад 70% підтримують евакуацію неправильно запаркованих авто", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відповідаючи на запитання "Як ви ставитесь до евакуації авто, припаркованих в неналежному місці", 63% респондентів відповіли, що "цілком підтримують", а ще 14% - що "скоріше підтримують".

Майже 80% киян позитивно ставляться до евакуації неправильно запаркованих машин, - опитування

Найбільше підтримують евакуацію автівок, які запарковані у неналежних місцях, молоді люди віком від 18 до 35 років (80%). Серед респондентів віком від 35 до 50 років таких 79%, старше 50 - 72%.

Серед тих, хто має машину, ідею евакуації за неправильне паркування підтримують 72% киян, хто не має автівки - 80%.

Дослідження "Настрої киян та переселенців" проводилося групою "Рейтинг" з 16 по 27 лютого методом face-to-face. Було опитано 800 киян від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 70% киян задоволені діяльністю мера столиці Віталія Кличка.

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