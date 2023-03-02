Роботу Кличка на посаді мера позитивно оцінюють майже 70% киян, - опитування

За останній рік ставлення киян до роботи міської влади значно покращилося. Зокрема, понад дві третини киян задоволені діяльністю мера столиці Віталія Кличка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

"За останній рік оцінки діяльності місцевої влади, соціальних та комунальних служб серед киян значно покращилися. Зокрема діяльністю міського голови Києва Віталія Кличка задоволені 68%. Комунальними службами Києва задоволені майже 70% місцевих мешканців. Діяльністю громадського транспорту задоволені понад 80% киян", - йдеться у повідомленні.

Це найвища оцінка діяльності міської влади за останні 5 років. Приміром, у 2019 році роботу комунальних служб схвально оцінювали лише 23% киян (зараз - 69%), роботу громадського транспорту - 43% (сьогодні - 78%).

Серед переселенців, які зараз мешкають у Києві, 65% відповіли, що задоволені діяльністю мера Києва. Роботою комунальних служб задоволені 83% ВПО, а роботою міського транспорту - 86%.

Роботою соціальних служб задоволені більше половини опитаних киян. Серед переселенців таких понад 80%.

Порівняльне дослідження "Настрої киян та переселенців" проводилося з 16 по 27 лютого серед мешканців Києва та переселенців, які приїхали у місто, від 18 років і старше, методом інтерв’ю face-to- face. Було опитано 800 киян та 800 переселенців. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не більше 3,5%.