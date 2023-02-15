Майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

За даними на ранок середи, 15 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 139 770 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 7 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:
Як повідомлялося, артилеристи ЗСУ вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
При цьому російські окупанти продовжують зазнавати тяжких втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Червона Зорька Сімферопольського району в Криму для приховування загиблих противник застосовує спалювання.
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