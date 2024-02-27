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Майже 70 млн Київ витратить на навчання та оснащення операторів БПЛА, - Білоцерковець

Фото: Дмитро Білоцерковець (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Київ виділить з бюджету 69 мільйонів гривень на матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА. Ці кошти спрямують на закупівлю дронів, комп’ютерного обладнання та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Київради, співголову фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитра Білоцерковця.

"У програмі "Захисник Києва" передбачено на 2024 рік 69 млн грн на матеріальне-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА", - повідомив Дмитро Білоцерковець.

В коментарі він уточнив, на що саме будуть витрачені кошти.

"Кошти необхідні для облаштування лабораторного кластера технологій управління, обслуговування, конструювання та ремонту дистанційно керованих апаратів і налаштування радіоелектронних систем", - написав депутат.

Крім того, за його словами, за бюджетні кошти будуть придбані автівки, комп’ютерне та інше обладнання. Зокрема, мультимедійні панелі, комп'ютери для проведення уроків, 3D принтери, БПЛА літакового типу та матеріали для технічного обслуговування FPV-дронів та БПЛА літакового типу.

Також передбачається придбати вантажно-пасажирські мікроавтобуси для виїзду груп на практичні заняття й причепи для мікроавтобусів для перевезення комплексів БПЛА та суміжного обладнання.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у 2023 році на допомогу ЗСУ було виділено 7 млрд гривень - майже 10% бюджету міста.

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