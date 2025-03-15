Майже 60% українців вважають, що вибори треба проводити тільки після війни

Згідно з останнім опитуванням, 58% українців виступають за проведення виборів тільки після завершення війни. Зокрема, через побоювання за безпеку країни.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла соціологиня і засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк.
Вибори під час війни - питання, яке набуває все більшої актуальності в умовах триваючого конфлікту з Росією. За результатами нещодавнього опитування, 58% українців виступають за те, щоб вибори проводити лише після завершення бойових дій. Це на 6% більше, ніж у лютому 2025 року, коли ця цифра становила 52%.
Основною причиною такого ставлення є побоювання за безпеку країни. Українці розуміють, як Росія може використати виборчий процес для внутрішньої дестабілізації та підриву національної безпеки. В умовах активних бойових дій та постійної загрози з боку агресора питання безпеки громадян стає пріоритетом.
Попри це, готовність брати участь у виборах залишається високою. За даними того ж опитування, якщо президентські вибори в Україні відбулися найближчої неділі, у них взяли б участь 74% опитаних.
Цей показник стабільний і залишається на рівні липня 2024 року. Висока явка на виборах свідчить про те, що більшість українців підтримує демократичні процеси і бажає активно брати участь у формуванні політичного курсу країни, навіть у воєнний час.
Зростаюча підтримка лідерів, які асоціюються з обороною та безпекою, також є одним з основних трендів.
Нагадаємо, у лютому спецпредставник Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що США бажають, щоб Україна провела вибори до кінця 2025 року, особливо якщо буде досягнуто перемир'я з Росією.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що після зустрічі представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп заявив, що довіра до Зеленського в Україні складає лише 4%. Згодом він назвав українського лідера "диктатором без виборів". Однак пізніше Трамп уточнив, що не може повірити, що висловив таку думку.
Проте, за даними західних ЗМІ, на зустрічі української та американської делегацій 11 березня у Саудівській Аравії питання проведення виборів в Україні не піднімалося. Основною темою переговорів було завершення війни в Україні.