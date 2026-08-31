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Майже 40% ритейлерів залишились без прибутку: хто з топ-10 заробив найбільше

13:50 31.08.2026 Пн
3 хв
Лідером ринку за доходом залишається АТБ, яка отримала в І півріччі 135,99 млрд грн 
aimg Анастасія Мацепа
Майже 40% ритейлерів залишились без прибутку: хто з топ-10 заробив найбільше Фото: понад 60% ритейлерів в Україні отримали прибуток у першому півріччі 2026 року (Getty Images)
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Понад 60% українських ритейлерів, які подали фінансову звітність за перше півріччя 2026 року, завершили цей період із прибутком. Водночас сукупний дохід порівнюваної групи торговельних компаній зріс на 18%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опендатабот.

Головне:

  • В Україні працюють понад 41 тисяча компаній у сфері роздрібної торгівлі.
  • За перше півріччя 2026 року прибуток отримала 61% компаній, які подали фінансову звітність.
  • Сукупний дохід порівнюваної групи ритейлерів зріс на 18% і перевищив 817 млрд грн.
  • Найбільшим ритейлером України за доходом залишається АТБ-Маркет.
  • До трійки лідерів також увійшли Сільпо-Фуд та мережа ''Аврора''.

В Україні станом на середину серпня 2026 року працюють 41 235 компаній у сфері роздрібної торгівлі. Кількість ритейлерів зростає вже п’ятий рік поспіль, а від початку року нових компаній у галузі з’явилося на 796 більше, ніж припинило роботу.

За даними Опендатабот, цього року в Україні зареєстрували 969 нових ритейл-компаній. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас кількість компаній, які припинили діяльність, майже не змінилася.

Для порівняння фінансових результатів Опендатабот проаналізував 2 073 компанії, які подали звітність і за перше півріччя 2025 року, і за аналогічний період 2026 року.

Сукупний дохід цих ритейлерів зріс на 18% – із 692,29 млрд грн до 817,14 млрд грн. Доходи збільшилися у 1 169 компаній, тоді як у 702 бізнесів вони скоротилися.

Найбільшим ритейлером країни за доходом у першому півріччі 2026 року став АТБ-Маркет. Компанія отримала 135,99 млрд грн доходу проти 117,15 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Друге місце посіла Сільпо-Фуд із доходом 59,55 млрд грн. Трійку найбільших ритейлерів замкнула компанія ''Вигідна покупка'', яка розвиває мережу ''Аврора'', з доходом 28,26 млрд грн.

До першої десятки також увійшли:

  • Фора – 26,83 млрд грн;
  • Комфі Трейд – 20,16 млрд грн;
  • Новус Україна – 19,65 млрд грн;
  • РУШ (''Єва'') – 18,02 млрд грн;
  • Метро Кеш енд Кері Україна – 17,70 млрд грн;
  • Петрол Контракт (WOG) – 16,35 млрд грн;
  • Омега (Varus) – 13,72 млрд грн.

Найбільше у грошовому вимірі за рік наростив дохід АТБ-Маркет – на 18,84 млрд грн, або на 16%. Сільпо збільшив показник на 9,16 млрд грн, мережа ''Аврора'' – на 6,52 млрд грн, а ''Фора'' – на 6,1 млрд грн.

Водночас зріс і загальний прибуток порівнюваної групи ритейлерів. За рік він збільшився на 17% – з 14,91 млрд грн до 17,44 млрд грн.

Проте кількість компаній, які завершили перше півріччя з прибутком, скоротилася. Якщо у 2025 році прибутковими були 1 354 компанії, або 65% порівнюваної групи, то у 2026 році прибуток отримали 1 272 компанії – 61%.

В Опендатаботі також звернули увагу, що наведена фінансова звітність охоплює перші два квартали року – ще до масованих атак на розподільчі мережі та склади українських компаній. Наслідки цих ударів можуть відобразитися вже у наступній фінансовій звітності ритейлерів.

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