Майже 4 тисячі авто: названі машини, які українці найчастіше купували з США

Впродовж минулого місяця українці придбали 3,9 тисячі вживаних легкових авто, що були ввезені із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості, а саме 42,2% прийшлось на електромобілі. Свою чергою, бензинові авто – це 42,1%, на долю гібридів прийшлось 7,9%, при цьому частка дизельних авто і машин з ГБО – 4 та 3,8% відповідно.
Середній вік вживаних американських авто з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 5,7 року.
У ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
Для порівняння, впродовж минулого місяця українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Зазначається, що це на 8% більше у порівнянні з квітнем 2024 року. Як і минулого року, абсолютна більшість ввезених легкових авто з Китаю були електромобілі – понад 82%.
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