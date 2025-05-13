ua en ru
Вт, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Майже 4 тисячі авто: названі машини, які українці найчастіше купували з США

Вівторок 13 травня 2025 13:33
UA EN RU
Майже 4 тисячі авто: названі машини, які українці найчастіше купували з США Фото: названі машини, які українці найчастіше купували з США (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Впродовж минулого місяця українці придбали 3,9 тисячі вживаних легкових авто, що були ввезені із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості, а саме 42,2% прийшлось на електромобілі. Свою чергою, бензинові авто – це 42,1%, на долю гібридів прийшлось 7,9%, при цьому частка дизельних авто і машин з ГБО – 4 та 3,8% відповідно.

Середній вік вживаних американських авто з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 5,7 року.

У ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • Tesla Model Y - 534 од.;
  • Tesla Model 3 - 471 од.;
  • Ford Escape - 271 од.;
  • Nissan Rogue - 205 од.;
  • Jeep Cherokee - 201 од.

Для порівняння, впродовж минулого місяця українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю. Зазначається, що це на 8% більше у порівнянні з квітнем 2024 року. Як і минулого року, абсолютна більшість ввезених легкових авто з Китаю були електромобілі – понад 82%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
Ще 62 артсистеми і понад тисяча окупантів: в ЗСУ оновили дані про російські втрати
Ще 62 артсистеми і понад тисяча окупантів: в ЗСУ оновили дані про російські втрати
DAILY
Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують