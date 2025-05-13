Почти 4 тысячи авто: названы машины, которые украинцы чаще всего покупали из США

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 3,9 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром ".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества, а именно 42,2% пришлось на электромобили. В свою очередь, бензиновые авто - это 42,1%, на долю гибридов пришлось 7,9%, при этом доля дизельных авто и машин с ГБО - 4 и 3,8% соответственно.

Средний возраст подержанных американских авто с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 5,7 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model Y - 534 ед;

Tesla Model 3 - 471 ед;

Ford Escape - 271 ед;

Nissan Rogue - 205 ед;

Jeep Cherokee - 201 ед.

Для сравнения, в течение прошлого месяца украинцы приобрели 1256 легковых авто, ввезенных из Китая. Отмечается, что это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года. Как и в прошлом году, абсолютное большинство ввезенных легковых авто из Китая были электромобили - более 82%.