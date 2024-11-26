Майже 30% ветеранів вважає, що держава не виконує свої обовʼязки перед ними: як це виправити

Майже 70% українських ветеранів хотіли б зайнятися підприємницькою діяльністю і більше ніж половина потребує матеріальної підтримки. При цьому переважна більшість вважає, що держава не виконує своїх зобовʼязань перед ветеранами і виправити це можна лише забезпечивши перехід від пожиттєвого утримання до створення умов економічної активності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

За її словами, нова ветеранська політика має забезпечити перехід від сформованих ще за часів СРСР стандартів пожиттєвого утримання ветеранів у бік сучасних стандартів НАТО. Одним з яких є підтримка всебічної реабілітації ветеранів – фізичної та ментальної, а за нею і забезпечення їх економічної активності.

"Ветеран - рівноправний член українського суспільства, який повинен мати можливість реалізувати себе у власній справі чи кар’єрі, це людина, яка платить податки, створює робочі місця. Попередні дослідження свідчать, щонайменше 50% ветеранів до мобілізації мали офіційне працевлаштування. Тому важливо, щоб більша їх частина після повернення у мирне життя змогла знайти роботу: отримати цивільну спеціальність, яка відповідає потребам ринку праці, взяти участь у програмах заохочення підприємництва", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що на питання щодо бажання зайнятися власною справою, підприємництвом 68,8% опитуваних відповіли позитивно, 9,9% обрало варіант "Мені краще бути найманим працівником", 9,4% зазначили, що вже мають власну справу. Не хотіли б займатися власною справою тільки 7,9% респондентів.

При цьому Шуляк повідомила, що нині у парламенті очікують на ухвалення у другому читанні законопроєкту про ветеранське підприємництво - №10258. Після цього кількість бізнесів на ринку соціального підприємництва може зрости щонайменше на третину. Цьому сприятимуть податкові стимули для ветеранів, які передбачені у законопроєкті, запровадження податкових канікул, компенсація ставок за кредитами.

"Ми бачимо запит від суспільства і ветеранської спільноти на те, щоб допомога держави у цьому напрямку зосереджувалась на якісній інтеграції ветеранів до повноцінного цивільного життя. Оскільки з суто матеріальним забезпеченням держава не справляється. Так, майже 60% опитаних ветеранів зазначили, що потребують матеріальної підтримки, але 43% опитаних відповіли, що не задоволені тим, як держава її здійснює або взагалі відмовляє у цій послузі. Тож наша задача - не утримання ветеранів, а створення умов, щоб вони його не потребували", - підкреслила голова партії "Слуга народу".

На другому місці у переліку послуг - медицина -12,8% і 8,7% психологічна підтримка. Але саме медичними послугами ветерани і ветеранки незадоволені найбільше - про це повідомили майже 47% опитаних.

"Щодо загальної оцінки якості виконання державою своїх зобовʼязань перед ветеранами - вона негативна. 53% опитаних відповіли, що держава скоріше не виконує своїх обов’язків, а 26,9% зазначили, що зовсім не виконує. Тільки 1% опитаних вважає, що держава цілком і повністю виконує. Це катастрофічні показники, які має виправити створення і реалізація нової ветеранської політики. Вона на сьогодні має бути у топі пріоритетів держави", - резюмувала Олена Шуляк.