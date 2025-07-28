Майже 200 тисяч за пошкоджений Lexus гілкою каштана. Суд зобов'язав відшкодувати збитки

Господарський суд міста Києва зобов'язав комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" виплатити майже 200 тисяч гривень компенсації приватному підприємству "Аква Україна". Його автомобіль Lexus 350 був пошкоджений внаслідок падіння гілки каштана.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Що відомо про інцидент

Інцидент стався 19 січня 2025 року на прибудинковій території по вулиці Волоській, 43/35 у Києві. На припаркований автомобіль Lexus 350 впала велика гілка, завдавши йому значних механічних пошкоджень.

Власник авто, ПП "Аква Україна", звернувся до суду з позовом про стягнення збитків у розмірі 354 211,59 грн, стверджуючи, що відповідальність за належний догляд за зеленими насадженнями несе керуюча компанія.

Позиція суду

У суді відповідач своєї вини не визнавав . Комунальне підприємство намагалося довести, що шкода була завдана внаслідок несприятливих погодних умов, а водій сам порушив правила дорожнього руху, припаркувавши авто в неналежному місці. Також комунальники заявляли, що дерево було в задовільному стані.

Проте суд відхилив ці аргументи. Згідно з довідкою гідрометцентру, вітер у день інциденту був слабким (2-5 м/с) і не міг вважатися небезпечним метеорологічним явищем. Доказів порушення водієм правил паркування надано не було.

Ключовим стало те, що суд встановив бездіяльність саме комунального підприємства. В актах огляду за 2023-2024 роки, складених самою ж компанією, зазначалася необхідність обстеження зелених насаджень спеціалізованою організацією, однак доказів проведення такого обстеження суду не надали. Суд дійшов висновку, що саме неналежний догляд за деревом є прямою причиною падіння гілки та пошкодження майна.

Водночас суд задовольнив позов лише частково. Початкова сума позову в 354 211,59 грн відповідала вартості відновлювального ремонту без урахування зносу автомобіля.

Суд, спираючись на звіт про оцінку, визначив розмір збитків з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу, що склало 197 137,57 грн. Саме цю суму, а також судовий збір майже 3 тисячі грн, і має сплатити керуюча компанія.

Думка юриста

За словами юриста Клима Братківського, відповідальність за утримання прибудинкової території, включно з зеленими насадженнями, покладається на балансоутримувача згідно із Законом України "Про благоустрій населених пунктів".

"У таких справах власник авто має довести факт падіння дерева чи гілки, наявність пошкоджень та їх вартість. Натомість керуюча компанія, щоб звільнитися від відповідальності, повинна довести відсутність своєї вини. Для цього їй потрібно надати докази належного догляду: акти обстеження дерев, договори з підрядниками на обрізку сухих гілок, докази своєчасного видалення аварійних насаджень", - пояснює він.

У цій справі, на думку Братківського, обслуговуюча компанія не змогла довести ані наявність форс-мажорних обставин (наприклад, ураганного вітру), ані те, що вона вжила всіх необхідних заходів для догляду за деревом.

"Більше того, її власні документи свідчили про потребу в обстеженні, яке не було проведене. Таким чином, її бездіяльність була визнана прямою причиною збитків", - констатував він.