Майже 20 фігурантів. Крім Мазепи ДБР затримали ще трьох осіб: деталі справи та коли суд

Затриманий - Ігор Мазепа, засновник інвестиційної компанії Concorde Capital. Його затримання пов'язане із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка Goodlife Park у районі Вишгороду Київської області.

У Concorde Capital підтвердили обшуки ДБР та затримання директора на пункті перетину кордону в Шегинях на Львівщині.

Як повідомили в ДБР, затримання відбувалось на підставі статті 208 КПК України. Також в різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації, у тому числі брат організатора.

Радник з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону також повідомила, що затриманим оголошені підозри і сьогодні будуть обирати міру запобіжного заходу.

Що відомо про справу

29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з Нацполіцією України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

До організації входило майже 20 фігурантів, серед яких є відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

За даними ДБР, вони діяли в інтересах декількох забудовників — використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України.

Інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність – більшість з них були студентами, які були введені в оману.

Надалі виконавці від імені "підставних осіб" підписували низку документів для оформлення права власності, а потім вони "перепродавали" землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.



Дії учасників злочинної організації кваліфіковано за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за цими статтями.