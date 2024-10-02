Майже 100% українців стверджують, що економлять електроенергію, і хочуть за це компенсацію
Абсолютна більшість (96%) українців заявили, що намагається заощадливо використовувати електроенергію. З них 74% намагаються робити це завжди, а 22% - час від часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Не намагається економити електроенергію 4% респондентів.
Більшість (83%) опитаних вважають доцільним впровадження грошової компенсації за зменшення споживання електроенергії, як механізму стимулювання економії електроенергії. Непотрібною таку ініціативу вважають 15%. Частіше підтримують впровадження механізму старші опитані.
Заявили, що завжди вчасно сплачують рахунки за спожиту електроенергію, 93% опитаних зазначили. Ще 6% сплачує рахунки вчасно час від часу, 1% зазначили, що не сплачують рахунки вчасно.
Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 20-23 вересня 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.
Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство попередило, що майбутня зима буде найсерйознішим випробуванням для України з моменту початку російського вторгнення.
Українські чиновники прогнозують, що до кінця жовтня, а то й до початку листопада проблем з енергопостачанням не буде. За оптимістичного сценарію, який в уряді поки що розглядається як базовий, нинішню зиму вдасться пройти як і минулу - практично без відключень світла. Вони можуть бути лише у дні сильних морозів - понад 10 градусів.