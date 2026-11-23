Майже 300 днів за кордоном: як у музеї пояснюють відрядження Савчука

За даними ГО "єЗАКОН" та самого музею, у 2022-2026 роках Савчук відвідав 16 країн у межах 28-29 відряджень, провівши за межами України близько 286 днів.

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У музеї ці поїздки пояснюють активною міжнародною роботою установи. Під час повномасштабної війни Національний музей історії України у Другій світовій війні став одним із важливих майданчиків культурної дипломатії та документування сучасної російсько-української війни. Ця робота охоплює виставкові проєкти за кордоном, співпрацю з іноземними інституціями та збір свідчень про російську агресію.

За офіційною довідкою, за цей же період 60 співробітників здійснили 212 відряджень (загалом 1860 днів), організували 26 виставок на чотирьох континентах (11 – під кураторством Савчука), провели 20 лекцій, долучилися до 51 форуму та налагодили 63 інституційні партнерства.

Закордонні відрядження співробітників Національного музею історії України у Другій світовій війні (2022-2026)

Проте загальні показники колективу не знімають запитань до графіка самого керівника – зокрема, навіщо окремі його поїздки тривали значно довше за основні події та які конкретні результати принесли ці додаткові дні.

Хто оплачував поїздки

У зверненні громадської організації до ЗМІ йдеться про відрядження, витрати на які, за її даними, покривав музей. Сама установа у відповіді на запит навела загальну статистику щодо всіх працівників.

За нею, 211 із 212 відряджень були профінансовані сторонами, що приймали, а також частково музеєм. У 24 із цих поїздок установа частково покривала транспортні витрати. Два випадки стосувалися генерального директора.

Повністю коштом музею, за його даними, було профінансовано одне відрядження Савчука – поїздку до Лондона у 2023 році для отримання спеціальної відзнаки журі премії Museums + Heritage Awards.

Отже, не всі закордонні поїздки директора оплачувалися музеєм. Водночас загальна статистика не показує, хто саме і скільки заплатив за кожне його відрядження. А в окремих випадках питання виникають не лише щодо витрат, а й щодо тривалості перебування за кордоном.

Короткі заходи – тривалі поїздки: питання до окремих відряджень

Один із таких випадків – відрядження до Великої Британії з 3 до 15 травня 2023 року. Офіційною метою були обмін досвідом із британськими музеями, налагодження контактів та інформування про російську агресію. У листі Міністерства культури також ішлося про залучення благодійної допомоги й інвестицій для технічного переоснащення музею.

За документами, які аналізували автори звернення, запрошення було адресоване Савчуку особисто, а основний захід відбувся 10 травня. Тобто документально підтверджена участь у ньому припадала лише на один день із тринадцяти днів відрядження.

Лист ГО "єЗАКОН"

У звіті музею за травень автори звернення не знайшли інформації про залучену допомогу чи інвестиції. Вартість поїздки вони оцінили у 106 072 гривні та стверджують, що її оплатили коштом музею.

У довідці музей повідомляє, що єдине повністю профінансоване ним відрядження директора до Лондона у 2023 році було пов'язане з отриманням відзнаки Museums + Heritage Awards. З наданих матеріалів не цілком зрозуміло, як цей запис співвідноситься з поїздкою 3-15 травня, про яку йдеться у зверненні.

Тож залишається запитання: що Савчук робив у Великій Британії решту дванадцять днів і які результати мала принести ця частина відрядження?

Ще одна тривала поїздка – до Італії та Польщі з 31 жовтня до 14 листопада 2023 року. Її офіційною метою були зустрічі щодо співпраці у збереженні та реставрації української культурної спадщини.

За документами, які отримали автори звернення, запрошення від Італійського інституту ядерної фізики було адресоване особисто Савчуку. Також серед наданих матеріалів не було угоди про співпрацю між установами. У звіті за листопад автори звернення не знайшли конкретних результатів поїздки.

Лист ГО "єЗАКОН"

Особисте запрошення директора – звична практика для міжнародних контактів, а окрему угоду перед кожним відрядженням закон не вимагає. Але що саме вдалося зробити за ці два тижні? З ким зустрічався директор, про що домовилися сторони і чи переросли ці контакти в конкретні проєкти музею? У доступних документах докладної відповіді на це немає.

Не менше запитань у активістів викликає поїздка до Португалії з 29 квітня до 6 травня 2024 року. Савчук перебував у місті Портіман вісім днів. Офіційною метою була участь у конференції European Museum of the Year Award 2024, обмін досвідом і налагодження співпраці з культурними інституціями Португалії.

За програмою конференції, яку проаналізували автори звернення, виступ директора був запланований на 3 травня з 14:20 до 15:20. Він мав узяти участь у панельній дискусії разом із представниками інших музеїв. У звіті музею за травень автори звернення також не знайшли конкретних результатів поїздки чи інформації про домовленості з португальськими установами.

Лист ГО "єЗАКОН"

Звісно, конференція могла бути не єдиною метою поїздки – могли відбуватися й додаткові зустрічі. Але які саме? Чому для участі в годинній панельній дискусії знадобилося вісім днів? У документах, які є в розпорядженні редакції, про інші заходи чи зустрічі не йдеться. Тож тривалість поїздки залишається незрозумілою.

Лекція у США та особистий гонорар у 1000 доларів

Окреме питання стосується поїздки Савчука до США, Норвегії та Нідерландів з 2 до 16 березня 2026 року. Офіційною метою відрядження була лекція для викладачів і студентів Університету Маямі в місті Оксфорд, штат Огайо.

Запрошення було адресоване Савчуку особисто, а університет запропонував йому гонорар у розмірі 1000 доларів. Музей підтверджує, що директор отримав цю суму за публічну лекцію "Музей війни під час війни".

У довідці, наданій РБК-Україна, музей також повідомив, що протягом 2022-2026 років гонорари за публічну діяльність отримали 11 співробітників на загальну суму понад 6,2 тисячі доларів. Савчук отримав одну таку виплату – 1000 доларів. За загальною сумою гонорарів він посідає третє місце серед працівників установи.

Однак у ГО зазначають, що у звіті про відрядження від 23 березня 2026 року Савчук зазначив лекцію як виступ від імені музею, але не згадав про отриману винагороду. Тож і виникло питання: він виступав як керівник державної установи чи як приватний лектор?

Лист ГО "єЗАКОН"

"Якщо лекція була частиною службового завдання, чому гонорар отримав особисто директор, а не музей? Якщо ж це була його приватна викладацька діяльність, чому поїздку оформили як службове відрядження?" - задаються питанням громадські активісти.

Важливо, що гонорар за лекцію і витрати на поїздку – різні речі. Музей не повідомляє, що повністю фінансував це відрядження. Однак спосіб оформлення особистої винагороди має значення: від нього залежить, чи виникають питання щодо конфлікту інтересів і декларування доходу.

Працівник музею не повернувся з відрядження у Швеції

Окрема історія – відрядження до Швеції в січні 2024 року. Тоді чотирьох працівників музею направили до Стокгольма для організації та монтажу виставки "Перехрестя: Швеція – Україна (1000 років)" у Музеї шведської армії.

Серед них був Андрій Артеменко – завідувач відділу інформаційних технологій. У музеї пояснюють, що його участь була потрібна для роботи над технологічною та мультимедійною складовою виставки.

Водночас запрошення Національних музеїв військової історії Швеції від 29 грудня 2023 року, на яке посилаються автори звернення, стосувалося чотирьох працівників, які мали забезпечити транспортування музейних артефактів із Києва до Стокгольма. Звідси й запитання: чому до супроводу експонатів залучили саме IT-фахівця та як оформлювали його виїзд?

Лист ГО "єЗАКОН"

У відповіді на запит музей підтвердив: після завершення відрядження 22 січня 2024 року Артеменко в Україну не повернувся. Установа також повідомила, що поінформувала про це Міністерство культури.

Чи проводили в музеї внутрішню перевірку? Чи з'ясовували, чому працівник не повернувся і які документи були підставою для його виїзду? У довідці музей повідомляє про неповернення працівника та інформування міністерства, але не описує подальших дій.

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Що каже закон: чи може директор стільки часу бути за кордоном

Саме по собі перебування за кордоном протягом кількох сотень днів не є порушенням. Як пояснює юристка компанії "Приходько та партнери" Анна Салієнко, закон не встановлює загального річного ліміту на кількість днів, які директор державного музею може провести у відрядженнях.

Обмеження у 60 днів стосується однієї поїздки. Ще один ліміт – 60 днів на рік – діє для державних службовців. Але директор державної установи до цієї категорії не належить.

Водночас це не означає, що тривалість відряджень узагалі не має значення. Постанова Кабміну №710 вимагає економно використовувати державні кошти, зменшувати кількість відряджених працівників і час їхнього перебування за кордоном. А постанова №698 рекомендує мінімізувати закордонні поїздки керівників бюджетних установ і стежити за їхніми результатами.

Чи обов'язково мати запрошення від установи

Особисте запрошення директора може бути підставою для службового відрядження. Закон не вимагає, щоб між музеєм і приймаючою стороною обов'язково був підписаний меморандум чи договір. Головне, щоб організація працювала у відповідній сфері, а сама поїздка стосувалася діяльності музею.

Але якщо директора запрошують як приватну особу – наприклад, прочитати лекцію за гонорар або виступити як незалежного експерта, – це вже не службове завдання музею. На думку Салієнко, таку поїздку некоректно оформлювати як відрядження.

Хто має погоджувати поїздки директора

Наказ про власне відрядження директор підписує сам. Але це не означає, що він завжди може самостійно вирішувати питання виїзду за кордон. За загальним правилом постанови №710 такі поїздки працівників державних установ погоджують з органом, у сфері управління якого перебуває установа. Для державного музею це Міністерство культури.

Однак є винятки, і вони залежать від того, хто оплачує поїздку. Погодження не потрібне, якщо її повністю фінансує приймаюча сторона, або кошти надходять із грантів, міжнародної технічної допомоги чи благодійних внесків. Для національних закладів культури є ще один виняток: погодження не потрібне, якщо відрядження оплачують зі спеціального фонду або власних доходів і воно пов'язане з міжнародною культурною співпрацею.

Тому, щоб оцінити, чи мав директор погоджувати конкретну поїздку з міністерством, спершу потрібно з'ясувати джерело її фінансування.

Що з особистими гонорарами

Загальної заборони на отримання гонорарів директором державного музею немає. Проблема виникає тоді, коли він отримує гроші особисто за роботу, яку виконує як керівник установи і за яку вже отримує зарплату. У такому разі можуть виникнути питання щодо конфлікту інтересів і дотримання обмежень на отримання подарунків.

Юристка називає два варіанти оформлення таких виплат. Якщо лекція є частиною роботи музею, гонорар можуть перерахувати установі за договором. Якщо ж це справді приватна лекція чи творча робота, директор може отримати оплату як фізична особа, але виконувати її має поза службовим часом.

В останньому випадку іноземний дохід потрібно задекларувати, сплатити з нього податки та зазначити в щорічній декларації НАЗК.

Це питання стосується і поїздки Савчука до США, за яку він отримав 1000 доларів. Якщо лекція була частиною службового завдання, виникає питання, чому гроші отримав особисто директор, а не музей. Якщо це була приватна робота – чому її оформили як службове відрядження?

Які можуть бути наслідки порушень

Якщо перевірка або слідство підтвердять порушення під час організації чи оплати відряджень, відповідальність може бути різною – від догани до звільнення або кримінального провадження.

За трудовим законодавством працівникові можуть оголосити догану або звільнити його. Для керівника державної установи є окрема підстава для звільнення – одноразове грубе порушення трудових обов'язків (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП). Також контракт із директором можуть розірвати з підстав, передбачених самим контрактом (п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

Якщо через дії посадовця держава зазнала матеріальної шкоди, її можуть стягнути з винної особи за ст. 130 КЗпП. Наприклад, якщо з'ясується, що коштом установи оплатили поїздку, яка насправді не мала службової мети.

За економним використанням державних коштів, зокрема витратами на відрядження, стежить Держаудитслужба. Вона може перевірити, наскільки обґрунтованими були витрати та чи є документи, які їх підтверджують.

Є й адміністративна відповідальність. Вона передбачена, зокрема, за бюджетні платежі без підтвердних документів або нецільове використання коштів (ст. 164-12 КУпАП). Якщо йдеться про особистий гонорар, можуть перевіряти, чи не було конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП), порушення обмежень щодо подарунків (ст. 172-5 КУпАП) або вимог фінансового контролю, зокрема декларування доходів (ст. 172-6 КУпАП).

У разі серйозніших порушень можлива кримінальна відповідальність. Наприклад, стаття 191 КК України стосується привласнення або розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем. У контексті відряджень ідеться, зокрема, про ситуацію, коли приватну поїздку оплачують як службову коштом установи. Залежно від обставин можуть також застосовуватися статті про нецільове використання бюджетних коштів у великих розмірах (ст. 210), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службове підроблення документів (ст. 366), службову недбалість (ст. 367) та одержання неправомірної вигоди (ст. 368).

У цій справі ГО "єЗАКОН" повідомила, що звернулася до правоохоронців. За інформацією організації, Нацполіція розслідує можливе привласнення або розтрату майна за ч. 4 ст. 191 КК України (на момент публікації матеріалу редакція не отримала від Нацполіції підтвердження цієї інформації – Ред.). Йдеться про досудове розслідування, а не встановлену вину директора.

Лист ГО "єЗАКОН"

Окремо активісти порушують питання про можливе незаконне переправлення працівника через кордон у межах відрядження до Швеції. Якщо слідство встановить, що поїздку Артеменка організували для незаконного виїзду, а Савчук свідомо допомагав йому в цьому, дії директора можуть перевіряти на наявність ознак злочину за ст. 332 КК України.

Для такої кваліфікації слідство має встановити умисну участь керівника в організації незаконного переправлення працівника через кордон.

Після повернення з відрядження працівник має підтвердити витрати квитками, рахунками за проживання та іншими документами. Єдиної обов'язкової форми звіту про результати поїздки закон не встановлює. Водночас уряд рекомендує подавати письмовий звіт із висновками та підтвердженнями фактичних витрат. Серед результатів можуть бути домовленості, спільні виставки, передані експонати або залучене фінансування.

Отже, закон не обмежує загальну кількість днів, які директор музею може провести за кордоном. Але кожна поїздка має бути пов'язана з роботою установи, належно оформлена та обґрунтована. Наведені вимоги визначають загальні правила для керівників державних установ, тоді як правову оцінку конкретним поїздкам Савчука можуть дати лише перевіряючі органи або суд.

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Національний музей історії України у Другій світовій війні відіграє важливу роль у збереженні пам'яті та адвокації України у світі під час повномасштабної війни. Його міжнародна робота має конкретні результати – виставки на чотирьох континентах, партнерства, лекції та представлення української історії за кордоном.

Водночас дані щодо окремих відряджень залишають запитання про їхню тривалість, програму та результати. Чому деякі поїздки тривали значно довше за основні заходи? Які зустрічі відбувалися в інші дні та про що вдалося домовитися? Як оформили особистий гонорар за лекцію у США? Що зробив музей після того, як працівник не повернувся з відрядження, окрім інформування профільного міністерства?

У коментарі РБК-Україна директор музею Юрій Савчук називає увагу до своїх поїздок замовною кампанією проти нього.

Проте порушені питання стосуються не лише особисто директора, а й довіри до важливої державної інституції та принципів управління: як керівництво планує відрядження, звітує про них і пояснює використання державних коштів.

Прозорість службових відряджень – питання підзвітності всіх державних установ. Їхні керівники мають пояснювати доцільність закордонних поїздок, їхню тривалість, фінансування та результати. Самих лише загальних звітів про міжнародну діяльність недостатньо – суспільство має право знати, як використовуються державні кошти.