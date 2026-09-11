"Майже 10% чоловіків": очільник ГУР назвав ціну ще півтора року війни для РФ

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України вже наближаються до 1,5 мільйона осіб. За даними Генштабу ЗСУ станом на 11 серпня, ідеться про 1 460 400 убитих і поранених окупантів, тоді як особовий склад армії Кремль поповнює зокрема ув'язненими та іноземними військовими.