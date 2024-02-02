Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації

З якого віку можуть забирати в ЗСУ за новим законопроектом

"Призовний вік та його регулювання в Україні в період воєнного стану викликає обговорення та роздуми. Це пов’язано тим, що недавно оприлюднили новий законопроект № 10378. В ньому фігурує саме 25 років. Більше того, Верховна Рада України прийняла Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Він станом на сьогодні перебуває на підписі у президента України", – каже експерт.

В умовах геополітичних напружень це стає необхідністю для забезпечення національної безпеки України. Але важливо балансувати ці потреби із захистом прав та інтересів молоді, яка перебуває в призовному віці, вважає Андрій Лавренюк.

"Варто розуміти, що зниження віку призовників не є вирішенням питання. Адже ті, хто не проходив строкову службу і не має базових навичок та знань у військовій справі, не зможе забезпечити належну підтримку і заміну військовим, які повернуться з зони бойових дій на ротацію, або будуть звільненні за станом здоров’я", – висловлює він думку.

З одного боку, зменшення призовного віку в період воєнного стану є стратегічним заходом для формування потрібних резервів у Збройних силах.

Забезпечення країни національною безпекою вимагає активної участі та готовності молодого покоління до служби у військових справах, але з іншого вони мають бути підготовленні заздалегідь і бути готовими вступити до лав Сил оборони, якщо в цьому буде потреба.

Фото: ВР вже прийняла Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Він зараз на підписі у президента (Getty Images)

"Саме для цього у новому законопроекті Закону №10378 було висунуто ідею базової військової підготовки для осіб віком до 25 років, яка проходитиме у Збройних силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних знань, вмінь та навичок, для захисту Батьківщини. Громадяни зможуть самі обирати рік і період проходження базової військової підготовки до досягнення 25 років", – зауважує юрист ЮК "Приходько та партнери".

Які категорії військовозобов'язаних можуть запровадити

Таким чином формується такий розподіл громадян віком від 18 до 60 років на такі категорії:

Допризовники – особи які підлягають взяттю на військовий облік;

Призовники – особи які взяті на військовий облік;

Військовослужбовці – особи які проходять військову службу;

Військовозобов’язані – особи які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань;

Резервісти – особи які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України, інших збройних формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та особливий період.

"Повертаючись до запровадження "базової військової підготовки" – особи які пройшли цю підготовку будуть віднесенні до статусу військовозобов’язаних, а отже мають стати на військовий облік, в територіальних центрах комплектування за місцем проживання", – відзначає фахівець.

Таким чином, якщо у чинне законодавство внесуть зміни, призовний вік буде зменшено до 25 років, але особи які будуть підлягати мобілізації, будуть вже мати базову загально-військову підготовку.

Зверніть увагу. "Даний законопроект раніше був відкликаний, і поки не є офіційним джерелом інформації. Ці запровадження можуть бути неприйняті або відредаговані", – каже юрист.