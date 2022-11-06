Мають відповідати. Зеленський попередив країни, які допомагають РФ продовжувати війну
Кожна країна, яка допомагає Росії продовжувати війну проти України, має відповідати за наслідки агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Абсолютно кожен, хто допомагає Росії продовжувати цю війну, має разом з нею відповідати і за наслідки війни", - наголосив президент.
За його словами, увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії продовжувати війну та подовжувати дію тих загроз для світу, які були спричинені діями країни-агресора.
"Якби не іранські поставки зброї агресору, ми зараз були б вже ближче до світу. А це означає ближче до повного подолання продовольчої кризи. Ближче до подолання кризи вартості життя. Ближче до стабілізації енергоринку. Ближче до надійного захисту від радіаційного шантажу", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав допомогу Росії безпілотниками, але нібито лише до початку повномасштабної війни. У США після цього заявили , що десятки іранських дронів були передані росіянам цього літа.
Також ми писали, що, за словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі , Північна Корея організувала таємні поставки значної кількості артилерійських снарядів для Росії на тлі дефіциту боєприпасів у країні-агресорі.
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