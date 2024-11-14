Майстерний слемданк центрового "Г'юстона" однією рукою поховав "Кліпперс": момент дня в НБА

Турок підкорив моментом на останній хвилині протистояння з каліфорнійцями. Він звільнився від опіки опонента перед "дугою" і на плечах двох суперників елегантно поклав однією правою згори.

Старань Шенгюна вистачило для перемоги над "Кліпперс" (111:103). Тепер "Г'юстон" піднявся на 5-те місце в Західній конференції НБА. Натомість "Лос-Анджелес" опинився за межами топ-10.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Рокетс" Джейлен Грін. Він набрав 21 очко. Тим часом Шенгюн оформив дабл-дабл – 13 пунктів, 11 підбирань, 6 передач.

Хто такий Альперен Шенгюн

Уродженець турецького Гіресуна, вихованець команди місцевого університету та "Банвіта" з Бандирми. На професіональному рівні дебютував у сезоні 2018/19 у складі "Бандирми Кирмизи".

Наступний рік провів у складі "Банвіта", а сезон 2020/21 відіграв за стамбульський "Бешикташ" і став MVP Суперліги. На драфті НБА-2021 обраний "Оклахомою" під 16-м номером. Згодом був обміняний у "Г'юстон" і в серпні того ж року підписав контракт із "Рокетс".

Дебютував під егідою асоціації у жовтні 2021-го. У дитинстві паралельно займався плаванням, але згодом зробив вибір на користь басктеболу. Надихається грою лідера "Денвера" Ніколи Йокіча.