Майор ДШВ наживався на харчуванні військових і піде під суд за статок у 26 млн

У чому звинувачують майора

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони передала до суду справу проти начальника продовольчої служби однієї з частин ДШВ та його підлеглої - діловода тієї ж служби.

Майору висунули одразу кілька звинувачень: одержання хабара, шахрайство, ухилення від служби, незаконне збагачення та відмивання майна, здобутого злочинним шляхом.

Його підлеглу звинувачують у тому, що вона давала йому хабар.

Як підмінювали продукти для військових

За версією слідства, у червні 2025 року майор узяв у підлеглої 10 тисяч доларів за те, щоб через своє становище підмінити продукти, які мали отримати військові. Замість помідорів на стіл ішли огірки, замість яблук - апельсини, а в документах писали зовсім інші назви.

Як ухилявся від служби

Протягом 2024-2025 років майор 83 доби переховувався від служби під час воєнного стану. Після відпусток за кордоном він запевняв командування, що вже повернувся до частини, хоча насправді ще був за межами України.

Іншим разом без жодних підстав перебував у Хмельницькій та Одеській областях.

За цей час йому безпідставно виплатили понад 549 тисяч гривень грошового забезпечення й доплат, якими він розпорядився на власний розсуд.

На що збагатився

За 2023-2025 роки майор придбав майна на 26,2 млн гривень, походження яких пояснити не зміг. Серед нього - BMW X6 M, дві квартири в Дніпрі, паркомісце, довгострокова оренда житла на Балі, а також брендовий одяг і аксесуари.

Ще 4,1 млн гривень він витратив на подорожі - Перу, США, Японія, ОАЕ, Колумбія, Гаваї, Бора-Бора, Аргентина й навіть круїз до Антарктиди.

При цьому в декларації за 2023 рік він приховав витрати на 8,9 млн гривень, а за 2024-й - на 18,2 млн.

Фото: Активи та спосіб життя підозрюваного (t.me/pgo_gov_ua)

Що знайшли під час обшуків

У майора вилучили понад 51 тисячу доларів, 2,1 тисячі євро й 201 тисячу гривень готівкою, документи на елітне житло та автомобілі, колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів щонайменше на 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тисяч доларів.

У підлеглої знайшли розписки на 20 тисяч доларів, телефони, ноутбуки, банківські картки та документи.

Майора затримали 5 лютого 2026 року. Суд відправив його під варту, а підлеглу - під особисте зобов'язання. Майору загрожує до 10 років в'язниці, його підлеглій - до 4 років.