Майно спиртзаводу, повʼязаного з "БРСМ-Нафтою", заарештували: не сплатив 5 млрд податків

"Фастівський завод органічних розчинників" ("ФаЗОР"), який повʼязують з БРСМ, за 3 роки не сплатив 5 млрд грн податків. Суд заарештував майно та виробничі потужності підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на enkorr .

"ФаЗОР", який входить в орбіту групи "БРСМ", займався незаконним виготовленням і реалізацією спирту, що призвело до втрат державного бюджету майже 5 млрд грн податків. Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду міста Києва, якою на майно заводу і його виробничі потужності було накладено арешт», – повідомляє enkorr.

Згідно з матеріалами розслідування, зазначають журналісти, у період з 2021 по 2023 роки "ФаЗОР" виготовляв спирт етиловий та інші підакцизні товари без ліцензії на виробництво і без реєстрації як платник акцизного податку. Крім того, підприємство здійснювало незаконне зберігання й збут спирту, надавало неправдиву інформацію в документах, видаючи підакцизну продукцію за безакцизну.

"Шляхом внесення до офіційних документів підприємства завідомо неправдивих відомостей щодо здійснення господарських операцій з реалізації спирту етилового денатурованого під виглядом «Етанолу як складника бензину», умисно ухилились від сплати акцизного податку на загальну суму 4 869 084 175, 256 грн", - йдеться у матеріалах справи.

У зв’язку з цим за клопотанням представника Генеральної прокуратури на документи, продукцію і виробничі потужності заводу було накладено арешт, зазначає enkorr.

Як повідомляв enkorr, 25 грудня детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки на виробничих потужностях "ФаЗОРу". Там виявили й вилучили близько 120 тонн готової продукції й фінансово-господарські документи.

Згідно з даними "НафтоРинку", отриманими у відповідь на запит до мережі АЗС "БРСМ-Нафта", "по групі «БРСМ" виробництвом, імпортом та оптово-роздрібною реалізацією нафтопродуктів задіяно шість компаній», зокрема ТОВ "ФАЗОР".