Имущество спиртзавода, связанного с "БРСМ-Нафтой" арестовали: не уплатил 5 млрд налогов

"Фастовский завод органических растворителей" ("ФаЗОР"), который связывают с БРСМ, за 3 года не заплатил 5 млрд грн налогов. Суд арестовал имущество и производственные мощности предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на enkorr .

"ФаЗОР", который входит в орбиту группы "БРСМ", занимался незаконным изготовлением и реализацией спирта, что привело к потерям государственного бюджета почти 5 млрд грн налогов. Об этом свидетельствует постановление Шевченковского районного суда города Киева, которым на имущество завода и его производственные мощности был наложен арест", - сообщает enkorr.

Согласно материалам расследования, отмечают журналисты, в период с 2021 по 2023 годы "ФаЗОР" изготавливал спирт этиловый и другие подакцизные товары без лицензии на производство и без регистрации в качестве плательщика акцизного налога. Кроме того, предприятие осуществляло незаконное хранение и сбыт спирта, предоставляло ложную информацию в документах, выдавая подакцизную продукцию за безакцизную.

"Путем внесения в официальные документы предприятия заведомо ложных сведений об осуществлении хозяйственных операций по реализации спирта этилового денатурированного под видом "Этанола как составляющей бензина", умышленно уклонились от уплаты акцизного налога на общую сумму 4 869 084 175, 256 грн", - говорится в материалах дела.

В связи с этим по ходатайству представителя Генеральной прокуратуры на документы, продукцию и производственные мощности завода был наложен арест, отмечает enkorr.

Как сообщал enkorr, 25 декабря детективы Бюро экономической безопасности провели обыски на производственных мощностях "Фазора". Там обнаружили и изъяли около 120 тонн готовой продукции и финансово-хозяйственные документы.

Согласно данным "НефтеРынка", полученным в ответ на запрос к сети АЗС "БРСМ-Нафта", "по группе "БРСМ" производством, импортом и оптово-розничной реализацией нефтепродуктов задействовано шесть компаний", в том числе ООО "ФАЗОР".