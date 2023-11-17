UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Майдан-3". РФ готує план дезінформації для розколу українського суспільства, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" усередині країни та, зрештою, усунути президента.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", - сказав Зеленський, описуючи план дезінформації, відомий як "Майдан-3".

За його словами, "Майдан для Росії - це переворот, тому операція зрозуміла".

"Майдан-3"

Нещодавно видання Online.ua, посилаючись на власні джерела в секторі безпеки та оборони, написало, що з 1 листопада російські спецслужби розпочали масштабну інформаційну атаку "Майдан-3", метою якої є дестабілізація України. 

За даними ЗМІ,  проведення нової інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну планується на листопад - грудень 2023 року.

Куратором операції, за інформацією видання, став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а ідеологом - Владислав Сурков, один з авторів проєкту "Новоросія".

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України