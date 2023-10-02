Майбутнє інтернету. Що таке Web3 і чому всі про нього говорять

Web3 є важливим напрямком розвитку технологій і може мати значний вплив на багато сфер життя, включаючи фінанси, медіа, медицину та багато інших. Він також може допомогти забезпечити прозорість та демократичність процесів у суспільстві.

Детальніше про те, що таке Web3 та чому про нього всі говорять, - в матеріалі РБК-Україна .

Термін Web3 використовують для опису нового етапу розвитку Інтернету, зосередженого на блокчейні, децентралізованих додатках (DApps), криптовалютах та інших інноваційних технологіях.

Web3 можна розглядати як наступний етап після Web 2.0. Головна відмінність нового покоління інтернету в тому, що контроль над даними переходить від технологічних корпорацій до кожної особи окремо.

Основна ідея Web3 полягає в тому, що користувачі мають повний контроль над своїми персональними даними та фінансами, а також можуть брати участь у створенні та управлінні різноманітними проєктами.

Важливе місце в Web3 займають блокчейн технології, які дозволяють забезпечити безпеку та прозорість взаємодії між користувачами, та децентралізовані додатки. Вони дозволяють створювати нові екосистеми, що не залежать від централізованих компаній та державних органів.

Основні принципи Web3

Web3 має декілька фундаментальних принципів:

Децентралізованість . На відміну від Web 2.0, де мережа підпорядковується великим централізованим компаніям, контроль над даними у Web 3.0 рівномірно розподіляється між кожним користувачем.

. На відміну від Web 2.0, де мережа підпорядковується великим централізованим компаніям, контроль над даними у Web 3.0 рівномірно розподіляється між кожним користувачем. Безпечність . Блокчейн технології сприяють більшій безпеці та прозорості взаємодії між користувачами. Зокрема, Web3 застосовує криптографію для захисту транзакцій та конфіденційності користувачів. Криптографія використовується для шифрування даних, створення цифрових підписів та перевірки транзакцій.

. Блокчейн технології сприяють більшій безпеці та прозорості взаємодії між користувачами. Зокрема, Web3 застосовує криптографію для захисту транзакцій та конфіденційності користувачів. Криптографія використовується для шифрування даних, створення цифрових підписів та перевірки транзакцій. Приватність . Користувачі мають повний контроль над своїми персональними даними та фінансами.

. Користувачі мають повний контроль над своїми персональними даними та фінансами. Доступність . Кожен має однаковий доступ до мережі Web3.

. Кожен має однаковий доступ до мережі Web3. Взаємодія . Web3 створює нові можливості для взаємодії між користувачами та створенням спільнот.

. Web3 створює нові можливості для взаємодії між користувачами та створенням спільнот. Власні платежі. Для здійснення переказів Web3 використовує криптовалюту.

Децентралізовані додатки та смарт-контракти

Децентралізовані додатки (dApps) – це програми, які працюють на основі блокчейн-технології та побудовані на принципах децентралізації та автономності. Вони використовують смарт-контракти для автоматизації взаємодії між учасниками та обробки транзакцій.

Своєю чергою, під смарт-контрактами мають на увазі автономні комп’ютерні програми, які автоматично виконують умови договору між сторонами без необхідності посередників. Вони розміщуються на блокчейн-платформах, таких як Ethereum, і гарантують прозорість, безпеку та несуперечливість операцій.

Смарт-контракти можуть бути використані в різних сферах, включаючи фінанси, страхування, нерухомість та багато інших.

Смарт-контракти також можуть взаємодіяти з технологіями штучного інтелекту (AI), надаючи автоматичну обробку даних та виконання умов контрактів. Це може сприяти створенню автономних, саморегульованих систем, здатних адаптуватися до змін у своєму середовищі.

Використання децентралізованих технологій разом з AI також може допомогти розвʼязати ключові проблеми, пов’язані з безпекою і приватністю в Інтернеті.

Web3 та криптовалюти

Криптовалюти та NFT — це вже реальність. Вони дуже поширені в Україні й стають тільки популярнішими з кожним днем.

Web3 та криптовалюти взаємопов'язані, оскільки Web3 дозволяє розробникам створювати додатки на блокчейні, в той час, як криптовалюти є цифровими активами, які можуть бути використані в цих додатках. Наприклад, додатки можуть використовувати криптовалюти для здійснення платежів або надання послуг.

Крім того, технологія Web3 надає вищий ступінь безпеки та приватності завдяки використанню криптовалют.

Наприклад, на одній з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT безпечний вхід в акаунт користувачам гарантує не тільки надійний пароль та функція двофакторної автентифікації (2FA), а й можливість авторизації за допомогою Web3-гаманця.

Гаманці Web3 використовують шифрування з публічними та приватними ключами для аутентифікації користувачів, що усуває необхідність використання паролів. Цей метод ускладнює отримання доступу до облікових записів, оскільки для цього хакерам необхідний доступ до приватного ключа.

На WhiteBIT ця функція доступна користувачам у веб-версії криптобіржі. Необхідно встановити браузерне розширення свого гаманця за інструкцією, привʼязати свій гаманець до свого вже існуючого акаунту на біржі, і надалі під час авторизації просто заходити за допомогою кнопки "Увійти через Web3". Підтвердження через 2FA також зберігається, що підвищує безпеку активів користувачів.

Скрін з сайту https://whitebit.com/

Крім авторизації за допомогою Web3-гаманця, WhiteBIT має ще один унікальний Web3-сервіс, який компанія створила під час роботи над власним блокчейном WB Network — WB Soul Ecosystem.

WB Soul — цифрова репрезентація користувача WhiteBIT у блокчейні WB Network. Це унікальний ідентифікатор, який є користувацьким мостом між біржею та WB Network. Його може створити будь-який користувач WhiteBIT, який пройшов KYC-верифікацію на біржі та привʼязав свій Web3 гаманець.

В цілому ж, гаманці Web3 знаходяться на ранніх стадіях впровадження, але вони здатні змінити те, як ми авторизуємося у застосунках. Через те, що поширення блокчейн продовжує набирати обертів, очікується, що все більше користувачів буде використовувати криптогаманці як безпечний та зручний спосіб аутентифікації.

Таким чином, Web3 вже відкриває нову епоху Інтернету, надаючи користувачам більше можливостей для взаємодії в цифровому світі.

Технологія пройшла довгий шлях для того, щоб відповідати сучасним вимогам захисту інформації та безпеки в мережі. Завдяки цьому ви можете не турбуватися про ваші дані та активи, зберігати приватність і користуватись можливостями всесвітньої мережі.