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В Майами возросло число жертв при обрушении дома

Автор: Артур Родивилов

Число жертв в результате обрушение жилого дома в Майами продолжает расти. На сегодняшний день известно уже о 79 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Еще 61 человек числится пропавшими без вести.

Как отмечается, спасатели работают в течение 16 дней, чтобы найти жертв в руинах.

Спасатели, которые теперь сосредоточены на поиске тел, а не выживших, обещают продолжать поиски жертв до тех пор, пока не разберут все завалы жилого дома.

Напомним, 2 июля президент США Джо Байден встретился со спасателями и семьями пострадавших от обвала дома в Майами. Встреча проходила три часа, к ней присоединилась первая леди Джил Байден.

Отметим, что здание обрушилось утром 24 июня. Всего в жилом доме было 135 квартир. Обрушилось 55 из них. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

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Флорида