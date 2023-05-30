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"Маямі" розгромив "Бостон" і став другим фіналістом сезону НБА

Фото: "Гіт" стали переможцем драми на Сході (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорців

Вирішальною перемогою "Маямі Гіт" обернувся сьомий матч фінальної серії Східної конференції Національної баскетбольної асоціації проти "Бостон Селтікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Бостон" – "Маямі" – 84:103 (15:22, 26:30, 25:24, 18:27); серія – 3:4

На правах господаря бостонці активніше розпочали зустріч. Та у вагомий відрив "Селтікс" піти не змогли. У середині чверті "Гіт" вирівняли становище, а на фініші стартової 12-хвилинки гості "привезли" 7 очок переваги.

Ще гіршими справи "Бостона" стали в другій чверті. "Маямі" взявся методично збільшувати гандикап. На піку флоридці відірвалися на 17 пунктів. "Селтікс", однак, зуміли відіграти третину відставання перед великою перервою.

Більш-менш рівна гра пішла в третій чверті. Відрив "Гіт" стабілізувався в коридорі десяти очок. Періодичні спалахи від обох команд позиції сторін перед фінальним відрізком не змінили. Та вже там із інтригою "Маямі" покінчив швидко.

Вигравши старт (16:5), гості відправили "Бостон" у нокдаун. Оговтатися від такого удару "Селтікс" вже не змогли. Бостонці не допустили геть ганебної поразки, але й особливо відігратися не змогли. Подвиг господарів, які повернулися у серії з 0:3, виявився марним.

Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Гіт" Джиммі Батлер. Він набрав 28 очок, зробив 7 підбирань і віддав 6 передач. У фіналі сезону "Маямі" зустрінеться з "Денвером". Старт серії до чотирьох перемог – у ніч проти п'ятниці в Колорадо.

До слова, раніше "Сан-Антоніо" виграв драфт-лотерею НБА в Іллінойсі.

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