"Маяк" МВФ. Зеленський підписав законопроект про обмеження змін держбюджету

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 серпня, підписав законопроект про обмеження змін держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України .

Мова йде про проект Закону "про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості".

2 серпня його було направлено президенту, а сьогодні його вже було повернуто до парламенту за підписом Зеленського.

Деталі щодо цього законопроекту

Перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк повідомив, що це "+1 виконаний "структурний маяк" МВФ №10 та база для виконання ще одного "маяка" в Меморандумі (№12) для більшої передбачуваності бюджету, середньострокового бюджетного планування, кращого управління боргом та ризик-менеджменту держгарантій".

Зазначається, що відповідно до домовленостей, законопроект:

відновлює середньострокове бюджетне планування з наступного року;

відновлює дію статі 52 Бюджетного кодексу і дає право переглядати лише оборонні видатки;

дозволяє розгляд у парламенті лише тих бюджетних змін, які мають позитивний висновок Мінфіну;

встановлює обмеження держгарантій: держгарантії за рішенням Кабміну не більше 3% загальних доходів держбюджету, граничний обсяг держгарантій на основі міжнародних договорів визначається законом про держбюджет;

відновлює розробку Стратегії управління держборгом на 2024-2026 роки, яку Мінфін має подати вже до 25 жовтня 2023 року.

Програма з МВФ

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів і виділив перший транш на 2,7 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки України загальною вартістю 115 млрд доларів.

У рамках програми українська влада зобов'язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Наприкінці червня Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Було схвалено виділення другого траншу на близько 890 млн доларів.